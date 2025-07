La jueza estima la denuncia de Vox y anula la adquisición del Cine Colón

La adquisición del edificio que albergó el emblemático Cine Colón, en Cangas de Onís, no fue legal, tal y como había denunciado Vox. La operación fue contraria a derecho. Así lo ha señalado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo. La interpretación del fallo por parte de Vox es que la compra ha recibido una anulación de pleno derecho, por lo que ya no tiene vuelta atrás. El fallo, en todo caso, no es firme, pues aún cabe recurso. El Gobierno local, del PP, evitó ayer realizar declaraciones y se limitó a señalar que sus servicios jurídicos están estudiando la sentencia.

"Un triunfo para la justicia"

Vox asegura que ha conseguido "tumbar" en los tribunales el acuerdo de compra del cine Colón por ser "contrario a Derecho", según el concejal y portavoz de la formación en Cangas, Ángel Díaz Tejuca, que califica la sentencia como "un triunfo para la justicia y los cangueses".

El interior del Cine Colón. / P. G.

"Derroche municipal"

La jueza lo que ha anulado es el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís referente a la compra del cine Colón, aprobada en sesión plenaria por el PP y el PSOE el 30 de julio de 2024, aunque la operación se confirmó ante notario dos meses después. La acción, fundamentada en varios motivos de "procedimiento y valor", apunta Díaz Tejuca, "pone de manifiesto, evidencia y refuerza el compromiso de Vox Cangas de Onís con el más estricto respeto a la legalidad y con el beneficio de los cangueses, que habrían visto perjudicada su economía familiar, vía impuestos, con esta pretensión de derroche municipal".

"Por tierra, mar y aire"

El concejal de Vox resaltó que Cangas de Onís es "unos de los concejos de Asturias con mayor carga fiscal, aumentada año a año hasta el máximo posible, sin que se convierta en mejoras en la vida del concejo". Tras la aprobación plenaria de la compra del Cine Colón, Díaz Tejuca anunció una ofensiva "por tierra, mar y aire" contra la operación, al considerarla ilegal.

Cinco años de trámites

El Ayuntamiento de Cangas de Onís compró el histórico Cine Colón por 855.000 euros. La operación sumó más de cinco años de trámites y negociaciones. El inmueble, inaugurado en 1952 y que funcionó hasta 2005, aparte de proyecciones cinematográficas, albergó representaciones teatrales, proyecciones de un cine-club, clausuras de cursos académicos, asambleas, muestras de folclore, actuaciones musicales, festivales de los alumnos de los centros escolares de la localidad y mítines políticos, entre otras muchas actividades. Algunas de estas actividades continuaron celebrándose incluso después de cerrado el local.