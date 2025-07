El Arzobispo de Oviedo arremete contra la corrupción y la pornografía ante cerca de 2.000 jóvenes en Covadonga

Han sido cerca de 2.000 los jóvenes que han participado este fin de semana en Covadonga en la Jornada Eucarística y Mariana Juvenil (JEMJ’25), según destacó ayer el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, durante la misa que cerró el encuentro.

Bienvenida en seis idiomas

El jefe de la Iglesia de Asturias dio la bienvenida a los jóvenes en seis idiomas (español, inglés, portugués, francés, italiano y alemán) y pidió disculpas por no haber aprendido el saludo en checo y en chino, ya que había chavales de esas nacionalidades en la explanada de la basílica. "Sé que también hay un grupo de checos y tres chinos, pero no he sido capaz de aprender a saludar en estos idiomas", dijo.

Pamplonicas con sus pañuelos de San Fermín en Covadonga. / J. M. Carbajal

Contra la corrupción y la pornografía

En su homilía, Sanz Montes destacó que no es habitual reunir a 2.000 jóvenes en un encuentro de esa índole, "máxime si se trata de una reunión que no gira en torno a un evento musical, aunque tenemos un excelente coro y orquesta; tampoco es una cita deportiva, aunque vamos cada año subiendo de división, superando las cifras pasadas; y menos aún esto es una quedada para parafernalias procaces de corrupciones varias con gente que se dedica a la gobernanza que se basa en las mentiras, en los robos abusadores y en los divertimentos obscenos que no se pueden ni siquiera mencionar, especialmente en el horario infantil", añadió el prelado, que arremetió también contra la pornografía, que "mata siempre el alma y pervierte la mirada robando el horizonte de la pureza y de la esperanza".

Destacada labor de los voluntarios

Como dato anecdótico reseñar que un grupo de pamplonicas lucieron sus pañuelos de San Fermín en vísperas de la festividad navarra del 7 de julio. Fue destacable la notable labor de limpieza y retirada de residuos y basuras despachada en el santuario cangués y sus alrededores por decenas de voluntarios y voluntarias de la JEMJ’25.

La próxima edición, también en Covadonga

La próxima edición de la JEMJ ya tiene fecha: será del 10 al 12 de julio del próximo año 2025, de nuevo en el santuario mariano de Covadonga, bajo el lema "Haced lo que Él os diga". Tras el anuncio, el Arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Montes volvió a bromear: "e acaban de avisar por el servicio de comunicación interno del Santuario que la Santina y se ha inscrito". Hoy, domingo, culminó la JEMJ del 2025 dejando a todos los que han tenido la oportunidad de participar en ella profundamente conmovidos.

La novedad de este año

La JEMJ del 2025 ha ofrecido a los participantes una novedad con la que no se contaba el año pasado: una capilla de adoración perpetua en la que, en cualquier momento del día y de la noche, los jóvenes pudieran ponerse en oración ante Jesús. La iniciativa ha resultado un auténtico éxito. El Santísimo estaba expuesto en la capilla de adoración situada frente a la Basílica de Covadonga y era impresionante intentar entrar y no encontrar espacio material donde arrodillarse.

Una gran respuesta de los jóvenes

La noche del sábado 5 al 6 de julio, el Santísimo quedó expuesto en la Santa Cueva al término de la Vigilia de Adoración. Los jóvenes fueron invitados a pasar ratos, en turnos, a lo largo de la noche, adorando al Señor. La respuesta fue tan grande que los sacerdotes que estaban en vela, ofreciendo a los jóvenes el sacramento de la confesión, tuvieron que salir al paso y volver a exponer el Santísimo en la Capilla de Adoración para acoger a los jóvenes que querían estar con el Señor y no cabían en la Santa Cueva.

Más de 40 sacerdotes

La mañana del domingo, 6 de julio, comenzó con un tiempo de adoración eucarística. El Padre Rafael Alonso ayudó a los jóvenes participantes en la JEMJ a ponerse en la presencia del Señor con sus puntos de oración. Es uno de los principales objetivos de la JEMJ: enseñar a los jóvenes a entrar en diálogo con Jesucristo vivo, ante su presencia eucaristía. A las 12.00 horas, comenzaba la santa misa presidida por Sanz Montes y concelebrada con más de cuarenta sacerdotes.