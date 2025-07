Javi Villa, piloto de automovilismo y empresario: "Competí en los cinco continente y en cuarenta y pico países, pero donde más feliz estoy es en Colunga"

Javi Villa, colungués de 37 años, ha sido más de una docena de veces campeón de españa en diferentes modalidades de automovilismo y ha cosechado numerosos triunfos internacionales en categorías como la Fórmula Junior, la Fórmula 3 o la GP2 y ha trabajado con BMW en la Fórmula 1. Es también empresario, vive con su pareja en Loroñe (Colunga) tienen un hijo. Este año será el pregonero de las fiestas de Nuestra Señora de Loreto, de la capital del concejo.

¿Cómo empezó en el automovilismo?

Mi padre era mecánico de maquinaria agrícola, trabajaba en un taller y le gustaban los coches. Con 3 años me hizo una especie de kart en el motor de una segadora. Dos años después me hizo otro que ya era un kart de verdad. Con 8 años me regalo un kart de competición y ahí ya empecé en serio, como cadete. Hacía alguna prueba del Campeonato de Asturias o del de España. Era una afición, una pasión, pasaba el fin de semana y me entretenía.

¿Y después?

Con 14 años, hubo una selección organizada por la Federación Española. Nos apuntamos 7.000 críos y tras varias cribas quedamos dos. Con 15 años empecé a correr en fórmulas; con 17 me sentaron en un GP2 para hacer test, y con 19 empecé a ganar carreras.

Y se subió en un Fórmula 1.

Sí, paré en 2012. Estaba en la GP2, pero haciendo trabajo en Fórmula 1.

Entrevista a Javi Villa, piloto de automovilismo y pregonero de las fiestas de Loreto en Colunga / Cedida a LNE por Javi Villa

¿Por qué lo dejó?

BMW me dice que hay que parar, que les queda un año en la Fórmula 1 y abandonan. Mi contrato, de cinco años, se detiene. Llega una crisis mundial. Veo que se van Honda, Toyota, Renault… Y aunque todos los equipos de Fórmula 1 me siguen llamando, ya no ponen delante un contrato. Quieren que el piloto aporte patrocinios. Me metí en el Mundial de Turismos, pero también llegó la crisis.

¿Y después?

A partir de ahí me dedico a trabajar para equipos que fabrican coches. A desarrollar. A hacer nuevos modelos. Ahora estamos haciendo un turismo para disputar el Campeonato de Europa. A final de año haremos Alemania, Suiza, Eslovenia y Croacia. Podemos ser campeones de Europa en 2026. Y es un coche hecho en Asturias. En Langreo. El equipo es de aquí… Eso, personalmente, aporta muchísimo. Tiene una parte emotiva y personal.

Pero sigue como piloto.

Sí, sí. De eso nunca me bajé. Hace dos años, Toyota me llamó para hacer rallies, aunque no es lo que me gusta. Es una forma de conducir muy distinta a los circuitos, a la montaña y a los prototipos. Mucho más improvisada, más lenta. Ahora la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) va a permitir coches privados. en el World Rally Car Hay un fabricante que me llamó para desarrollar un coche. Al final, el trabajo de pista de desarrollo sigue siendo el mismo. Esa parte sí me gusta. Lo disfruto mucho. El automovilismo me apasiona. Estoy en la comisión delegada de la Federación Española, peleando por el automovilismo.

Javi Villa, ayer, en su domicilio. / Ramón Díaz

Además, es usted empresario.

Aparte de las carreras, hay que buscar caminos, dónde comer, dónde trabajar. Cuando estás en el deporte, peleas la vida de otra manera. Bajarte de ese ritmo es difícil. Tengo tendencia a meterme en líos, en jardines, en buscar cosas, a veces en pensar más de la cuenta.

Vivió usted en Arriondas, en Madrid, en hoteles de medio mundo… ¿Cuándo regreso a su pueblo?

En septiembre de 2001, justo antes de la pandemia. Tuve suerte.

¿Cómo lleva ser el pregonero de las fiestas de Loreto?

Encantado. Nací aquí. Viví aquí. Y aunque me fui cuando tenía unos 12 años y venía nada más que algunos fines de semana, volvimos a aterrizar aquí. Cuando me preguntaron si me gustaría dar el pregón dije que sí, por supuesto. Es la tierra que siempre defendí; una tierra que me encanta, la que me gusta enseñar a todo el mundo con orgullo. La playa, la montaña, el verde que tienes alrededor, la bicicleta, la moto de trial, salir a correr, desconectar, aislado, con mi pareja, con mi hijo… Después de andar medio mundo, estoy orgulloso de estar aquí, tranquilo, relajado, con mi gente, con los míos. No sabría decir ningún sitio donde me sentiría más cómodo.

¿De qué va a hablar en el pregón?

La verdad que esa parte todavía no la sé. Lo importante, al final, es de dónde saliste, dónde empezaste, dónde fuiste a la escuela, en mi caso al Braulio Vigón… El deporte me dio mucho, lo bueno y lo malo que tengo, lo que soy. Competí en los cinco continentes, en cuarenta y pico países, pero donde más feliz me siento es aquí. Y estoy orgulloso de ello. Eso me gustaría transmitir.

¿Qué le pide al futuro?

Que no cambie, que las cosas sigan igual, poder seguir peleando por lo que quiero, y que no haya nada que esté fuera del control.

¿Cómo ve el automovilismo actual,?

La situación que hay ahora es difícil. Cada vez cuesta más. Los presupuestos se multiplicaron por tres, por cuatro. Encontrar patrocinadores hoy en día para un chavalín de quince años que quiere empezar es muy difícil. Desde mi época, la mayoría de los pilotos que están teniendo la oportunidad tienen un entorno alrededor propicio.

¿Se está convirtiendo el automovilismo en un deporte para ricos?

Siempre lo fue, pero antes si alguien iba rápido se podían conseguir patrocinios privados. Hoy en día se está poniendo más difícil.

¿Quiénes son en su opinión los tres mejores pilotos de la historia?

No conocí a los de hace tiempo, Senna, Prost, Schumacher... De lo que yo viví y compartí en los circuitos, Fernando Alonso, Hamilton y Verstappen. Son tres pilotos que, en determinados momentos, marcaron diferencias con los demás.

Se están disputando el Mundial Norris y Piastri, ¿por quién apuesta?

Me gusta Piastri. Es un piloto callado, prudente, que va a lo suyo. Y piano, piano se está ganando muy merecidamente su sitio. Pero no encuentro en ninguno de ellos nada especial. Vettel ganó muchos mundiales, pero yo gané a pilotos como Vettel o Hulkenberg en Fórmula 2. En mi momento no me consideraba menos que Vettel, Buttom o Kimi o Rosberg, que ganaron mundiales. Pero Fernando, Hamilton y Verestappen tienen un punto especial.

¿Y si todos tuvieran el mismo coche, quién ganaría?

Es muy difícil de saber. Todos con el mismo coche no ganaría el mejor. No todos los pilotos conducimos igual, con lo cual no todos con el mismo coche andarían igual. Es más fácil que dos pilotos con dos coches diferentes se peleen una milésima que dos pilotos con el mismo coche, porque no tenemos la misma sensibilidad todos. El automovilismo es muy complejo. Un piloto vive un proceso. Con 18, 20 o 25 años es un piloto agresivo, salta por encima de una pared y atropella a quince, como atropello a Fernando, como atropello a Hamilton, como atropella Verstappen, Pero ahora Verstappen está empezando a dejar de atropellar, ¿qué le pasa?

¿Qué le pasa?

Que llega la madurez, de veintimedios a treinta y pocos años llega el control, la tranquilidad y empiezas a gestionar las carreras. Si tienes el coche adecuado, es cuando realmente sumas, como hicieron Hamilton o Schumacher.

¿Y después, como ahora Fernando Alonso?

De los treinta y medios para arriba domina la experiencia, la gestión. Son momentos diferentes. Fernando nunca fue muy rápido. Casi todos los compañeros de equipo, en las cronos, pudieron con él muchas veces. Sin embargo, tiene una gestión de carrera, un control de carrera, un control del coche, un control de neumáticos… que como salga, no ya primero, sino arriba, les pone a todos una carrera muy difícil. Tiene una capacidad de gestión increíble.