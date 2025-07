Cándido Vega, exalcalde de Ponga que ingresará en prisión por prevarcación y malversación: "Sufro una persecución política por parte del PSOE, solo trabajé para el pueblo, no para mí"

"Sufro una persecución política por parte del PSOE, mi condena es injusta; no me enriquecí, lo único que hice fue trabajar para el pueblo, no para mí", destacó ayer Cándido Vega, alcalde de Ponga entre 2007 y 2013, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, con el agravante de reincidencia.

Rechazado su último recurso

Tanto él como su familia viven momentos duros, porque el Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso ordinario que le quedaba, y ya únicamente le queda la opción de pedir amparo al Tribunal Constitucional, si considera que se han quebrantado sus derechos constitucionales, o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si estima que se vulneraron los suyos.

Cándido Vega en una imagen de archivo. / LNE

Cándido Vega, que fue alcalde primero por la coalición URAS-PSAS y después por Foro, no comprende que a él lo condenen a semejante pena por haber malversado algo más de 18.000 euros, mientras que se aplican indultos y amnistías a políticos "de Andalucía o Cataluña que han malversado millones".

Subyara que no se llevó "ni un euro"

El exregidor subraya que no se llevó "ni un euro". Dice que una de las razones de la condena fue haber pagado con fondos municipales los gastos judiciales de dos trabajadores contratados por el Ayuntamiento de Ponga con la aprobación del pleno municipal. "Trabajaban para el pueblo", destaca.

"No entiendo cómo se puede llegar a estos extremos", clama Vega, que anuncia que agotará "todos los recursos" a su alcance, lo que supone que, con casi total seguridad, recurrirá al Constitucional. ¿Qué hará si se le cierran todas las puertas? "Hacer frente a la sentencia", señala.

"He asomado la cabeza y me la quieren cortar"

Insiste en sus argumentos de que sufre una persecución –"he asomado la cabeza y me la quieren cortar"–, y que no se llevó nada al bolsillo –"No hice nada más que trabajar para el pueblo, no para mí"–. El argumento de que no se llevó nada para sí es el mismo esgrimido por el Gobierno de Pedro Sánchez para indultar a los mandatarios condenados por el "caso ERE" de Andalucía, por el reparto arbitrario y sin control alguno de, al menos, 679 millones de euros de fondos públicos. Vega finalizó sus manifestaciones con una frase lapidaria, que resume lo que asegura que ha aprendido: "Dios nos libre de la política".

La frase de la Alcaldesa

La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso (PSOE), que puso los hechos en conocimiento del fiscal por si había indicios de delito, se limitó ayer a pronunciar una frase: "La justicia ha hablado". El Ayuntamiento se personó en el caso como acusación particular. Cándido Vega fue condenado en 2022 por la Audiencia Provincial de Oviedo.

El Supremo ha rechazado todos los argumentos de la defensa de Cándido Vega. El exalcalde, según sentenció hace tres años la Audiencia Provincial de Oviedo y ahora ha confirmado el Supremo, ordenó pagar, con fondos del Ayuntamiento de Ponga, su defensa personal en varios juicios penales; la defensa de personas particulares (dos palistas sin vínculo laboral real con el Consistorio), y honorarios legales de una asociación civil vinculada políticamente (la Plataforma pro Derechos de los Ponguetos, presidida por un militante de su mismo partido, Foro).

Presiones y amenazas a funcionarios

Además, Cándido Vega ignoró los reparos de la secretaria-interventora, que advertían de las ilegalidades; presionó a personal municipal con decretos y amenazas de sanción; gastó fondos públicos en taxis, comidas y otros conceptos personales, y no reintegró en tiempo y forma las cantidades abonadas irregularmente.