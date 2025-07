"La secretaria general del PSOE demuestra una desconexión total con sus concejales y con los vecinos", la contundente respuesta del alcalde de Cangas de Onís por las críticas sobre la sentencia del Cine Colón

"Con sus declaraciones sobre la sentencia del Cine Colón, la secretaria general del PSOE de Cangas de Onís (Vanesa González) demuestra una desconexión total y absoluta con sus concejales y con los vecinos", ha subrayado este sábado el alcalde local, José Manuel González Castro, del PP.

La reacción del regidor a las críticas socialistas ha sido inmediata. Vanesa González, además de lamentar "profundamente" la paralización de la adquisición del histórico edificio del Cine Colón por sentencia judicial y ha exigido explicaciones y responsabilidades políticas al Alcalde por el bloqueo de esta iniciativa.

Respuesta contundente

González Castro ha sido contundente. Tras recordar que los concejales socialistas votaron a favor tanto del expediente, el mismo que se entregó en el Juzgado, como de la adquisición del edificio del histórico Cine Colón, ha señalado: "No puede ser que sus concejales actúen de una manera y la secretaria general de otra. O hay una división tremenda en el PSOE o el hecho de que Vanesa González no viva en Cangas y trabaje para el Gobierno del Principado hace que cometa estos errores.

El edificio del Cine Colón, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

Petición al PSOE

El alcalde cangués, al que los concejales socialistas facultaron para firmar la compra en la notaría, les ha pedido "que se organicen, que se sienten a hablar con su secretaria general y que trabajen de forma coordinada".

González Castro ha añadido: "Quiero creer que se trata de una desconexión y una falta de coordinación del PSOE, y no que los concejales no sabían lo que hacía, lo que votaban y no miraron el expediente, que tienen a su disposición desde 92 horas antes del pleno. Porque eso sería muy grave".

"Es postureo en la prensa"

"En varias ocasiones animé al PSOE a que pidiera una comisión sobre las causas judiciales que tiene abiertas el Ayuntamiento, como la pidieron para una novillada que se hizo en Mestas o para una vacuna que se puso la teniente de alcalde (Marifé Gómez), pero no pidieron nada. Es todo postureo en la prensa", remató el Alcalde.

Una compra de 855.000 euros

El Ayuntamiento de Cangas de Onís compró el histórico Cine Colón por 855.000 euros. La operación sumó más de cinco años de trámites y negociaciones.

El inmueble, inaugurado en 1952 y que funcionó hasta 2005, aparte de proyecciones cinematográficas, albergó representaciones teatrales, proyecciones de un cine-club, clausuras de cursos académicos, asambleas, muestras de folclore, actuaciones musicales, festivales de los alumnos de los centros escolares de la localidad y mítines políticos, entre otras muchas actividades. Algunas de estas actividades continuaron celebrándose incluso después de cerrado el local.