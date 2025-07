La dura réplica del PSOE al alcalde de Llanes: "No sabe abrir la boca sin atacarnos, su única estrategia es cargar contra nosotros"

"Este es un plan general sin alma, sin viviendas para la gente de Llanes", manifestó este domingo el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Óscar Torre, quien dejo claro el abismo que separa las políticas urbanísticas y de vivienda del actual gobierno local, que integran Vecinos por Llanes y el PP, y las que juzga adecuadas y necesarias el PSOE. Los socialistas han presentado varias alegaciones al planeamiento, "para crear más vivienda pública, habilitar aparcamientos blandos cerca de las playas, crear un gran parque público en la zona de Los Altares y denunciar presuntos tratos de favor a miembros de Vecinos por Llanes". Además, arremetió contra el Alcalde: "No sabe abrir la boca sin atacarnos, su única estrategia es cargar contra nosotros".

"Cortinas de humo"

El Grupo Socialista ha salido al paso de las declaraciones del alcalde, Enrique Riestra, quien acusó al PSOE de tratar de implantar en Llanes un urbanismo que tenía "la especulación por bandera". "Desde el PSOE lamentamos que una vez más el regidor recurra a las cortinas de humo, descalificaciones huecas y ataques al pasado para evitar hablar del verdadero problema: este plan general no contempla ni la cantidad ni la urgencia de vivienda pública que Llanes necesita", apuntó Torre.

"Falta de altura política"

El portavoz socialista denunció la "falta de altura política del alcalde de Llanes". Señaló que su discurso se resume "en una cosa: atacar al PSOE. Riestra no sabe abrir la boca sin atacarnos. Su vida política gira en torno al PSOE. Le dan igual las personas que las siglas. Sin el PSOE, no sabría ni por dónde empezar una frase. No tiene un proyecto para Llanes, no tiene visión, no tiene rumbo. Su única estrategia es mirar al retrovisor y cargar contra nosotros, el partido que modernizó Llanes", indicó.

"Ni una vivienda pública en 10 años"

El portavoz socialista recordó que en enero "el bipartito lanzaba un titular ofreciendo supuestamente suelo al Principado para vivienda protegida entre Llanes y Poo", pero "ese suelo no está incluido en el nuevo plan". Según Torre, "o mintieron entonces, o les da igual ahora. En ambos casos, el resultado es el mismo: en 10 años de gobierno, Vecinos por Llanes y PP no han construido ni una sola vivienda pública".

"Necesidad urgente"

Entre las alegaciones del PSOE destaca la exigencia de más suelo para vivienda pública a precio asequible, no solo en Llanes capital, sino también en núcleos como Posada y Nueva. La propuesta denuncia que lo previsto en el plan "no llega ni a 200 viviendas en suelo urbanizable, dependientes de desarrollos privados a largo plazo y con tramitaciones lentas, y 32 en suelo urbano no consolidado, claramente insuficientes para la necesidad urgente de muchos jóvenes, trabajadores y familias del concejo".

La realidad de la calle

"Quienes hoy gobiernan Llanes viven cómodamente en sus casas. Pero la realidad de la calle, la que escuchamos cada día quienes sí pisamos el concejo, es otra: hay jóvenes que no pueden emanciparse, familias que no pueden volver, y trabajadores y profesionales que no encuentran vivienda. Este Plan, como el gobierno que lo firma, da la espalda a la gente", dijo Torre.

"Diez años en parálisis permanente"

Torre lanzó un aviso: "Verás cuando se dé cuenta (el Alcalde) de que lleva gobernando más de diez años y no ha sido capaz de construir ni una sola vivienda pública. Diez años en parálisis permanente, en la nada. Ese es el legado del bipartito: ruido, confrontación y abandono de los pueblos y las prioridades reales del concejo". Añadió que el PSOE seguirá trabajando "por un modelo urbanístico justo, transparente y centrado en las personas.

Concejales del Grupo Socialista de Llanes durante el último pleno municipal. / Ramón Díaz

"Misteriosa recalificación"

Entre las alegaciones socialistas, una referida "al caso del núcleo de La Rotella, cerca de Villa, una llamativa modificación urbanística, sin explicación ni justificación técnica ni legal, que favorece a unos propietarios en detrimento de otros, y que podría tener vínculos con Vecinos por Llanes, que aún no han explicado nada sobre esta misteriosa recalificación", apuntó Torre.

"No al urbanismo de favores"

"Llanes necesita planificación, no clientelismo; visión de futuro, no urbanismo de favores. Por eso hemos presentado alegaciones rigurosas, pensando en el bien común, en un urbanismo sostenible pero útil para la gente. Y por eso denunciamos con firmeza el engaño de quienes dicen defender un paraíso, pero solo piensan en sus intereses y en los de sus amigos”, concluyó Torre.