La refriega política por la sentencia del Cine Colón en Cangas de Onís continúa: la contrarréplica del PSOE al Alcalde

Sigue la refriega política, con cruce de reproches y acusaciones, entre PP y PSOE en Cangas de Onís a cuenta de la sentencia que ha anulado la compra por el Ayuntamiento de Cangas de Onís del edificio que albergó el histórico Cine Colón. Tras una primera declaración de la secretaria general del PSOE local, Vanesa González, y la réplica del alcalde, José Manuel González Castro, llega ahora la contrarréplica de los socialistas.

Declaraciones "profundamente injustas"

"Las declaraciones de González Castro resultan no solo desafortunadas, sino profundamente injustas y carentes de fundamento", señala el PSOE cangués. "Acusar a la secretaria general del PSOE de Cangas, Vanesa González, de actuar por motivos personales o de estar desconectada por no residir en el municipio, demuestra, que prefiere el ataque personal a la gestión seria. Lo verdaderamente importante es trabajar por el bienestar de los vecinos y vecinas, no alimentar discursos vacíos para desviar la atención de su propia inacción", ha señalado el PSOE.

"Descalificaciones vacías"

"Conozco bien Cangas, me importa profundamente su futuro, y seguiré defendiendo sus intereses desde donde esté, con rigor, compromiso y propuestas, no con descalificaciones vacías una forma inaceptable de desviar la atención del debate político y de intentar desacreditar una postura legítima con argumentos ad hominem", ha manifestado Vanesa González.

El edificio del Cine Colón, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

"Falta de respeto"

"Cuestionar mi valía de como secretaria general, con esos argumentos no solo es una falta de respeto, sino también una muestra de que el PP en Cangas está más centrado en la confrontación que en aportar soluciones. Llevo ños trabajando con rigor, defendiendo a Cangas con hechos, no con titulares fáciles ni ocurrencias. Mi compromiso con este concejo está fuera de toda duda. Lo que realmente necesitan nuestros vecinos y vecinas es un alcalde que gobierne para todos, no uno que use el ataque personal como forma de hacer política", ha continuado la dirigente socialista.

"Transparencia, legalidad y garantías"

Vanesa González insiste en que la posición del PSOE es "clara desde el primer momento: se ha pedido transparencia, legalidad y garantías en un proceso, como no puede ser de otra manera. Como secretaria general he actuado con prudencia y responsabilidad, como corresponde a mi cargo. Mi voz representa una preocupación compartida por muchos vecinos: ¿cómo se ha llegado a esta sentencia y qué pasos se van a seguir? Esa es la verdadera pregunta que el alcalde debe responder", ha indicado.

"No hay división en el PSOE"

"Como secretaria general pido transparencia, responsabilidad política y una gestión pública a la altura de lo que merecen los vecinos y vecinas de Cangas de Onís", ha comentado Vanesa González, que niega que haya división en el PSOE: "Lo que hay es responsabilidad institucional y un compromiso firme con la buena gestión pública. Pedir explicaciones como principal grupo de la oposición, no es solo legítimo, sino necesario, que se cuestione y se actúe en consecuencia. Lo contrario sería ser cómplice por omisión", ha puntualizado.

Explicar el contenido de la sentencia

"El señor González Castro debería centrar sus esfuerzos en explicar con claridad el contenido de la sentencia y los pasos a seguir en lugar de atacar a quienes, desde una posición diferente, exigen transparencia y responsabilidad", ha finalizado la secretaria general del PSOE cangués.