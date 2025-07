La sentencia que anula la compra del Cine Colón desata una refriega política en Cangas de Onís: "Lo verdaderamente importante es no alimentar discursos vacíos para desviar la atención"

La sentencia de un juzgado de Oviedo que anula la compra del edificio que alberga el histórico y desaparecido Cine Colón por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, debido a la falta de un informe, ha desatado una refriega política. El fallo, consecuencia de una denuncia de Vox, provocó ayer la intervención del PSOE, exigiendo responsabilidades políticas al alcalde, José Manuel González, del PP, y la contundente respuesta de este. Así, PP y PSOE se han enzarzado en un cruce de reproches y acusaciones, pese a que los dos votaron a favor de la adquisición del histórico edificio

Lo que dijo la jueza

Primero, la sentencia, que no es firme, pues caben recursos. Lo que la jueza declaró "no conforme a derecho" fue el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís referente a la compra del cine Colón, que recibió el voto a favor de PP y PSOE y en contra de Vox, aunque la operación se confirmó ante notario dos meses después.

La razón de la anulación

La razón de la anulación fue la falta de un informe preceptivo del departamento de Patrimonio Cultural del Principado. Aunque Vox había expuesto seis argumentos para anular la compraventa, la jueza solo analizó este, que era el primero, pues al ser contrario a derecho no continuó analizando los argumentos del denunciante.

La reacción de Vox al fallo

Vox, formación ganadora de esta batalla, reaccionó señalando que el fallo "pone de manifiesto, evidencia y refuerza" su "compromiso con el más estricto respeto a la legalidad y con el beneficio de los cangueses, que habrían visto perjudicada su economía familiar, vía impuestos, con esta pretensión de derroche municipal". La interpretación de Vox es que la compra ha recibido una anulación de pleno derecho, por lo que ya no tiene vuelta atrás.

Las palabras del Alcalde tras la sentencia

El alcalde cangues replicó con un anuncio, "vamos a pelear", y con una frase, "frente al ruido, gestión; frente al ataque gratuito, resultados; frente a la parálisis que algunos buscan, progreso". Destacó su convicción de que la compra del Cine Colón es "algo bueno para todos los cangueses y para el municipio, y por ellos anunciamos que vamos a pelear llegar a cabo la compra".

La crítica del PSOE al Alcalde

La secretaria general del PSOE de Cangas de Onís, Vanesa González, exigió este sábado "responsabilidades políticas" por la anulación de la compra del Colón. Aseguró que el PSOE apoyó "siempre" la adquisición del edificio, pero señaló que el Alcalde debe asumir su responsabilidad si el procedimiento de compra no se ajustó a los requisitos legales exigidos. "Su obligación era garantizar una tramitación impecable, especialmente tratándose de una operación de esta envergadura. Si no fue así, debe dar explicaciones y asumir las consecuencias", subrayó González.

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, delante del edificio del cine Colón. / J. M. Carbajal

La réplica del Regidor

La replica del Regidor no se hizo esperar. "La secretaria general del PSOE demuestra una desconexión total con sus concejales y con los vecinos", fue la contundente respuesta de José Mauel Castro, del PP. "Animé al PSOE a que pidiera una comisión sobre las causas judiciales que tiene abiertas el Ayuntamiento, pero no hizo nada; es todo postureo ante la prensa". "No puede ser que sus concejales actúen de una manera y la secretaria general de otra. O hay una división tremenda en el PSOE o el hecho de que Vanesa González no viva en Cangas y trabaje para el Gobierno del Principado hace que cometa estos errores", añadió

La contrarréplica de la dirigente socialista

Vanesa González respondió de inmediato. "Las declaraciones de González Castro resultan no solo desafortunadas, sino profundamente injustas y carentes de fundamento". Acusar a la secretaria general del PSOE de Cangas, Vanesa González, de actuar por motivos personales o de estar desconectada por no residir en el municipio, demuestra "que prefiere el ataque personal a la gestión seria. Lo verdaderamente importante es trabajar por el bienestar de los vecinos y vecinas, no alimentar discursos vacíos para desviar la atención de su propia inacción", manifestó eñl PSOE cangués.

Los siguientes pasos

El equipo de gobierno de Cangas de Onís debe decidir ahora si recurre la sentencia y si continúa con el actual expediente o inicia uno nuevo. El Alcalde está consultando los siguientes pasos a dar con los servicios jurídicos que trabajan para el Ayuntamiento.

La operación de compraventa

El Ayuntamiento de Cangas de Onís compró el histórico Cine Colón por 855.000 euros. La operación sumó más de cinco años de trámites y negociaciones. El inmueble, inaugurado en 1952 y que funcionó hasta 2005, aparte de proyecciones cinematográficas, albergó representaciones teatrales, proyecciones de un cine-club, clausuras de cursos académicos, asambleas, muestras de folclore, actuaciones musicales, festivales de los alumnos de los centros escolares de la localidad y mítines políticos, entre otras muchas actividades. Algunas de estas actividades continuaron celebrándose incluso después de cerrado el local.