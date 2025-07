Polémica en la joguera de Celoriu al no dejar a las mujeres participar en el izado del eucalipto: "De toda la vida, los hombres plantan la hoguera y ellas tocan la pandereta"

Hubo polémica, pero la tradición acabó mandando en Celoriu (Llanes), mal que les pese a algunos. Y es que, a pesar de que hay muchas voces que llevan años buscando igualdad, está sigue sin llegar. "De toda la vida, los hombres talan y plantan la hoguera y las mujeres tocan la pandereta". Ese es precisamente el dilema. Algunas mujeres también quieren izar al cielo de su pueblo este emblema tan importante. Pero este deseo no es compartido por todos.

Una fiesta muy familiar

La polémica resurgió este domingo. El ambiente empezó en tono puramente festivo, con familiaridad y camaradería. "Es una fiesta muy familiar, la más importante porque marca el inicio del verano", señalaban entonces los hermanos Alejandro y Laura Díaz.

Un tronco de 36 metros y 2.000 kilos

Pero a las seis de la tarde, el tiempo cambió, literal y metafóricamente. Vecinos y visitantes se reunieron en la plazuela para ver el espectáculo más esperado: el levantamiento de la hoguera. Una marea de camisetas verdes se amontonaba junto al gran tronco de 36 metros de largo y más de 2.000 kilos de peso.

Varias mozas con camisetas reivindicativas ayudan en la cuerda / J. Q.

Camisetas moradas

Pero aparecieron también camisetas moradas con el emblema "Las muyeres en Celoriu llevanten la joguera", una reivindicación que no es nueva y que busca la inclusión de las féminas en este rito tan importante para la localidad. "Solo queremos formar parte, llevamos años intentándolo. Hay que avanzar, las tradiciones también pueden cambiar".

La comisión, al margen

Y aunque muchos señalaron que no tendrían ningún problema con compartir la experiencia con ellas, otros se negaban a darles la oportunidad. Los integrantes de la comisión de festejos prefirieron no entrar en polémicas y simplemente defendieron su intención de disfrutar de la fiesta.

La tradición

Hubo quien defendió que solo los hombres pueden levantar la hoguera: "De toda la vida fue así, es la tradición. Igual que los hombres no pueden tocar la pandereta", decían unos. "No tenemos problema, pero no es algo que pueda hacerse de un día para otro, hay que hacerlo poco a poco", señalaban otros.

Mozas con las panderetas. / J. Q.

Tremenda discusión

El asunto terminó en tremenda discusión que empañó la celebración por momentos, obligando a retrasar el acto una hora y media, para desesperación de los visitantes. "Esto debía haberse discutido antes", señalaba alguien entre el público.

Menos gente "emburriando"

Finalmente, un año más, mandó la tradición: más de medio centenar de hombres mayores de 18 años, se unieron para izar el enorme eucalipto. Este año había menos gente "emburriando", pero por el contrario iban más rápido. Las mujeres, como de costumbre, tiraron de las cuerdas junto a los niños unas, mientras que otras cantaron las canciones propias de esta celebración milenaria al ritmo de las panderetas.

Solo para varones

"Es algo muy importante para nosotros. Casi que nacemos para izar la hoguera", puntualizaba un mozo. Parece que subir la hoguera, hasta ahora, es un derecho de cuna, solo para varones. En Celoriu, la música es para ellas y la fuerza para ellos. Así lo manda la tradición. De momento. El año que viene, seguramente, habrá otro debate.