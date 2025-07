Clamor vecinal para recuperar el proyecto de Les Llanes: "Covadonga no puede esperar más"

La finca de Les Llanes vuelve a estar en el centro del debate local. Lo que iba a ser la gran puerta de entrada a Covadonga, se ha convertido dos décadas después de su compra por el Principado en un símbolo del abandono. El deterioro de la casona, la maleza que se ha adueñado del terreno y el reciente avistamiento de un jabalí campando por la finca han servido para avivar el malestar vecinal. Pero más allá de la indignación por el estado del lugar, se impone otra reclamación: la necesidad urgente de recuperar el proyecto como solución a los problemas de acceso y masificación que sufre el Real Sitio.

"Esto no puede seguir así, lo que se propuso como un escaparate hoy es una vergüenza", resume el hostelero Antón Puente. Recuerda que la finca fue adquirida con una finalidad muy clara: la de mejorar la movilidad y ordenar el tráfico de acceso a Covadonga: "Se quería crear un centro de recepción con aparcamiento y aparcamientos en altura. Luego, mediante un ascensor, escaleras mecánicas o un camino bien acondicionado, se podría llegar fácilmente a la explanada. Pero no se hizo nada".

Les Llanes fue adquirida en 2006 por el Gobierno asturiano, en el marco de una operación que incluía una elevada inversión de tres millones de euros y diversas cesiones urbanísticas a los anteriores propietarios. El espacio, que se encontraba entonces en excelente estado de conservación, fue incorporado al llamado Plan de Lagos, con la intención de descongestionar la entrada a Covadonga mediante un aparcamiento disuasorio y una conexión directa con el santuario. Sin embargo, el desacuerdo inicial con la Iglesia y la irrupción de la crisis económica de 2008 terminaron por congelar el proyecto.

Años después, en 2018, se intentó reactivar la idea con una propuesta técnica para construir un funicular desde la finca hasta el Real Sitio. El nuevo planteamiento contemplaba una inversión superior a los diez millones de euros y contaba con el respaldo del Cabildo y del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Pero el cambio de gobierno volvió a enterrar la iniciativa sin llegar a desarrollarse.

Mientras tanto, Les Llanes ha ido cayendo en el olvido, con la edificación principal al borde del derrumbe y el terreno invadido por la maleza. Una imagen que dista mucho del paraíso natural que se promociona desde las instituciones: "Damos una imagen tercermundista. Necesita un arreglo, y Covadonga un aparcamiento decente", insiste Puente.

La situación, según denuncian los hosteleros, es especialmente grave en temporada alta: "Todo está a tope y no hay sitio para dejar el coche ya a primera hora. No es solo cuestión de imagen, es una necesidad real", añade Guillermo González quien, asegura haber visto técnicos de la empresa pública Tragsa trabajando en la zona, lo que alimenta las esperanzas de que algo se esté moviendo, aunque no hay confirmación oficial por parte del Principado.

Tampoco el Cabildo tiene constancia de que se haya podido reactivar el proyecto, pero desde el santuario ven con buenos ojos una posible solución: "Sería una buena noticia. Urge buscar un sistema de acceso más eficaz", afirma el abad de Covadonga, David Cueto. Avisa, no obstante, de que cualquier intervención debe ser cuidadosamente estudiada: "Todo depende de cómo se plantee, porque entran en juego muchos factores. No solamente se trata de un espacio, sino de estudiar dónde, a quién beneficia, cómo se va a gestionar y en qué manera afecta al lugar".

El abad constata que el turismo no deja de crecer en la zona, algo que en principio es positivo, pero que empieza a generar una presión difícil de asumir: "Este verano está hasta arriba. Cada año viene más gente y la sensación es que va creciendo. De ahí el gran reto de dar una solución ya, porque muchos de los que vienen a visitar un lugar tan emblemático como este se van seguramente molestos, y esa no es buena imagen".

Pero desde el entorno del Real Sitio no solo se alzan voces por el abandono de Les Llanes. También preocupa el cierre prolongado de la oficina de turismo de El Repelao, que lleva más de dos años sin actividad, pese a ser una infraestructura clave en la recepción de visitantes. A ello se suma otro problema habitual: la mala cobertura móvil en la zona, con redes que se colapsan con frecuencia en los momentos de mayor afluencia.