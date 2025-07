El chasco de los turistas cuando llegan a este lugar de Asturias: "Tanto tiempo esperando..."

Que Asturias es un Paraíso Natural todo el mundo lo tiene claro. También es conocido por su gastronomía y su clima agradable que permite dormir fresquito en verano. Sin embargo, lo que no parecen tener claro los turistas es que, dado a su clima húmedo, hay zonas donde la niebla se hace muy notable. Ocurre a veces en las playas y también en los famosos Lagos de Covadonga.

No hay ningún turista que se precie que no reserve uno de los días de sus vacaciones para visitar Covadonga y Los Lagos. Pero no todos lo consiguen. De hecho, se ha popularizado un vídeo en TikTok en el que los turistas muestran su decepción al llegar a los Lagos de Covadonga y no ver nada porque está nublado.

"Después de 25 años y muchos kilómetros desde Málaga... ¡Los Lagos de Covadonga!", explica una chica mientras gira la cámara y se ve todo cubierto por la niebla.

Lo cierto es que es muy habitual que esto ocurra debido a la latitud de este lugar tan emblemático de Asturias. En los comentarios, muchos asturianos advierten que esto ocurre. "Poca idea; en la zona de los Lagos es común que haya brumas en verano", apuntan.

Aconsejan a los visitantes a que consulten antes de ir las webcams de la zona para poder comprobar cómo está el tiempo antes de subir. Sin embargo, muchas personas ya cuentan con excursiones organizadas y se temen lo peor. "Me he gastado 100 euros en una excursión con guía para agosto, espero que no me pase eso", comentan algunas personas alertadas por la cantidad de vídeos que se difunden en TikTok dando muestra de esta circunstancia.

Hay quien aprovecha estos vídeos para contar sus experiencias en los Lagos y empatizar con quienes se han quedado sin verlos. "Yo tengo familia ¡en Asturias y todos los veranos vamos y yo siempre qué subo me pasa lo mismo. Creo qué soy la única de la familia que nunca los ha visto sin niebla", comenta una chica.