Romina Gutiérrez Villamil deja el cargo como concejala de IU Parres

Romina Gutiérrez Villamil ha dejado su cargo como concejala de Izquierda Unida en Parres. La renuncia se ha hecho efectiva este jueves durante la celebración del Pleno ordinario.

Con su marcha, será el siguiente integrante de la lista electoral de IU quien asuma el acta, acompañando a Elena Toyos Sánchez, la otra representante del grupo municipal en el Consistorio parragués. Gutiérrez es la segunda edil de IU que deja su acta después de que Víctor García Somoano dimitiera tan solo un mes después de las elecciones municipales de 2023.

La trayectoria de Romina Gutiérrez en la corporación comenzó en junio de 2022, cuando tomó posesión del cargo tras la renuncia entonces de Silvia Iglesias "por incompatibilidad laboral".

"Con su llegada, Izquierda Unida volvió a tener voz y voto en los plenos y las comisiones. Era difícil no aceptar sus planteamientos y no ver las carencias que sus propuestas y mociones ponían de manifiesto", señaló la edil de Ciudadanos, Mili de la Maza, quien elogió la labor de "una mujer capaz y valiente".

También el portavoz del PSOE, Víctor Rodríguez Caldevilla, quiso reconocer su paso por la institución: "Agradecer la labor de la concejala durante estos años y desearle lo mejor en su vida personal".

Más allá de esta renuncia, el Pleno abordó varias mociones de distinta índole. Entre ellas, la Corporación municipal aprobó por unanimidad autorizar a Adif la ocupación de terrenos e imposición de servidumbre en las obras de supresión del paso a nivel de Soto de Dueñas. Una actuación que cuesta más de 5 millones de euros y que incluye la construcción de un paso superior para vehículos sobre las vías y la N-634 y una pasarela peatonal de madera y nuevos viales de conexión.

De igual manera, se aprobó la propuesta del Partido Popular para estudiar la viabilidad de destinar una partida económica municipal al Banco de Alimentos, así como una moción de apoyo al pueblo palestino, planteada por IU. Salió adelante también la iniciativa para instalar parques caninos en Arriondas y la adhesión del concejo a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, a propuesta de Ciudadanos.

Sin embargo, no contó con el respaldo suficiente la moción del grupo naranja para instar a las administraciones competentes que se permita el acceso gratuito en transporte público a los Lagos de Covadonga a los empadronados en Asturias. La propuesta no contó con los votos del resto de grupos políticos al considerarse inviable con posibles implicaciones económicas y jurídicas y por afectar a un recurso que no es competencia directa del Ayuntamiento de Parres.