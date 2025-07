Así es ir en tren a Colombres: un viaje fascinante al extremo oriente de la región en un tesoro que se deja morir

Las noticias, un día sí y otro también, eran alarmantes. Trenes en Andalucía detenidos horas friéndose bajo el sol y sin aire acondicionado en medio de la llanura, roturas de catenarias, retrasos imposibles -un AVE que debía de salir de León a las 5 de la tarde había llegado a Oviedo a las 9 de la noche-, y en cuanto a la vía estrecha, el antiguo FEVE, la prensa hablaba de situación lastimosa, moribunda, desde hacía mucho tiempo. Soterrar tres kilómetros en La Felguera había necesitado 16 años para que pasase el trenÍn a Laviana y aún no se habían acabado los trabajos. El ministro de la cosa, un vallisoletano de verbo rápido y físico de Gary Cooper, con maneras de vaquero de gatillo fácil en cualquier puebluco al Oeste de Montana, defendía altivo que "los ferrocarriles españoles viven el mejor momento de su historia", pero la gente no tragaba sus frases de barra de saloon. La pregunta general era: "¿Qué está pasando con los trenes?".

La mejor forma de conocer un problema es observarlo en su terreno. Había un Feve que mañana y tarde salía de Oviedo en dirección Santander, y lo mismo en sentido contrario. Y paraba en Colloto. Era una buena herramienta para investigar e intentar llegar a Colombres, última estación asturiana hacia Cantabria. Curiosamente en la página de Renfe-Feve, en internet, no aparecía Colombres. Ni Llanes. Ni Ribadesella. Ni Arriondas. De Infiesto hacia el Este no había información. Los árboles mueren así, se van secando las ramas de afuera hacia adentro.

La sierra del Cuera vista desde el tren / Carlos Fernández

Había un teléfono de Renfe. Un contestador automático informaba que en unos días aquel número desaparecería y sería sustituido por un 900, que traducido a román paladino quería decir que la información sobre los ferrocarriles asturianos dejaría de realizarse desde Oviedo para hacerlo desde Madrid o desde Argel, o Bora-Bora, que ya se sabe cómo va el mundo en este asunto. Acabó atendiendo una señorita muy amable. No sabía por qué no aparecían estaciones a partir de Infiesto, "pero el horario se lo digo yo". Sí, era extraña esa ausencia de información en Internet. "Algún motivo habrá por parte de la gerencia". Una unidad salía de Oviedo a las 07,57, paraba el Colloto a las 08,06, y llegaría a Colombres a las 11,30. Para la vuelta pasaría por Colombres con destino Oviedo otra unidad a las 17,24, que llegaría a Colloto a las 20,51. Seis horas para disfrutar de Colombres. Perfecto.

La amable señorita añadió algo inquietante: "Eso sí, en condiciones normales". Preguntada por ello informó de lo obvio: que siempre puede darse algún problema y que en este trayecto, a veces, el tren de Santander no estaba operativo.

Un pasajero con su perro / Carlos

-Pero estamos hablando del tren de Asturias...

-El tren de Asturias va hasta Llanes; allí hay que hacer transbordo al de Santander. No obstante en ese caso se puede seguir hasta Colombres en un autobús facilitado por Renfe.

-¿Hacer transbordo en vía única? Sí, sí, vale, algún motivo habría por parte de la gerencia. No me diga más.

Recordé un viaje por Bolivia de hacía unos años.

-¿Y si al volver a las 17,24, no llega ningún tren a Colombres?

-Si eso sucede, puede llamarnos.

Llegó el día cero. Fue prudente acercarse a la estación de Colloto con tiempo. Ya no hay jefe de estación. En la máquina de expender billetes no aparecía Colombres. El reloj avanzaba. Tras varios intentos, pulsé un botón de llamada. Respondió un caballero muy amable. La entrada por pantalla para Colombres no se realizaba de forma directa, era preciso presionar previamente el botón de "regionales". Se agradeció la información. En pocos minutos llegaría el tren. Apareció Colombres. La máquina no reconocía la tarjeta bancaria. Volví a realizar la operación desde el principio, para pagar en efectivo. Colombres había desaparecido; los nervios generan esas situaciones. Era la hora de llegada del tren. Pulsé el botón de llamada. De nuevo el señor amable. El convoy entraba en el andén. No había tiempo para nada.

-Le abro desde aquí. Gestione el billete en el tren.

Subí en el último segundo. El bienestar que se siente es inenarrable.

Los coches eran confortables, inmaculados, los servicios en perfecto estado, y la interventora, antes revisor, una chica joven, de melena lisa morena, veintialgo, sonriente, muy educada, sin duda atractiva, con uniforme traje sastre gris con pequeños remates de color magenta en bordes de los bolsos y mangas, que la hacía digna del Orient-Express. Colgada de una cinta también magenta llevaba una etiqueta en la que se leía: "Orgullo de ser". Le pregunté por ello: "Algún motivo habrá por parte de la gerencia", respondió sonriente.

No había tacha que ponerle a aquel tren que, con un centenar de plazas llevaba a una docena abundante de pasajeros. Una pareja jovencina, casi colegiales iban abrazados, ella dormitando sobre el hombro del chico; él mirando el paisaje. Los primeros amores tienen una carga de inocencia y dulzura insuperable. Después comienza a funcionar la mente y sus cálculos, y todo salta por los aires.

Lo primero que se descubre en el recorrido es la potencia verde del Norte. Apabullante. Las ramas de la vegetación golpean de forma incruenta a los coches; toda una colección de caducifolias adorna el viaje; avellanos, robles, castaños, fresnos, arces. A veces la masa arbustiva permite ver más allá: regueros, incluso arroyos de caudal pretencioso, prados verdes, vacas, caballos, ovejas, tierras de maíz, pomaradas, alguna casa, y sobre todo, montañas. Montañas relajantes cerrándolo todo. Los ventanales del tren son pantallas en las que se disfruta sin límite de un gran documental, pero en este caso cierto, real. Es fácil imaginarse en Malasia, camino del Puente sobre el Río Kwai.

En el río Piloña, pasado Infiesto, se comienzan a descubrir pescadores, embutidos en botas que les llegan a las ingles, en medio de una lámina transparente de agua azulada que camina hacia el Sella, esperando en calma por algún salmón o unas truchas con maneras de bailarina,

En Sebares sube un rebaño de rapacinos de ambos bandos, mochilas, cantimploras, alegría, barullu. Van a Celorio. Un pasajero, ya de edad, habla con otro de quinta similar. Van sentados en la misma línea de asientos pero separados por el pasillo. El de la izquierda, algo sangrín, retruca por la moda de los tatuajes de hoy. El otro, más tranquilo, le cuenta que su padre, que hizo la guerra primero con la República y después con los franquistas, vio como un combatiente de los últimos se hizo tatuar el yugo y las flechas en la frente. "Si vivió más que Franco, quien lu vería raspándose con piedra pómez...". "Deja ver...".

El tren cruza el Sella, la vieja frontera de Astures y Cántabros. La hermosura se dispara más aún, y ya no parará, tras alcanzar el Sueve; praderías y caserías sueltas en primer plano, y al fondo la gran pared vegetal humedecida por rachas dispersas de bruma nacida de la mar vecina. La gran sierra escenario de los últimos combates previos a la caída de la Asturias republicana durante la última confrontación fratricida, y hoy lugar de otra guerra: el ganado menor contra el lobo.

"Ahí fue donde cayó el otru día un xatu a un pozu. Tenía más de venti metros. Vino el helicóptero a sacálu..." -comentó un pasajero al vecino de asiento. "La verdá, vívese bien en España, hay mucho adelanto" -dice el otro, con entonación de filósofo. "Mientras no venga el corralito, como en La Argentina..". "¡Como pa tener les perres en casa, con la muyer suelta!", y rompen a reír. "Sin elles, no sé...".

Van más de dos horas de viaje, y el alma y la mente siguen frescas, contentas. No cabe el aburrimiento. Prueba de ello es que el libro que va en el morral ahí sigue, no hace falta. Se debe a que el espectáculo está fuera y dentro del tren. Un tren grato, familiar: el ciclista con su bici, el señor mayor con su perro tranquilo -se ve que está acostumbrado- los turistas, nórdicos, ya en la madurez, con sombrero blando, pantalón corto lleno de bolsillos y grandes mochilas, patilargos, rubios, con cara huesuda y de mirada tan fría ellas como ellos, asexuados, feos.

En Llanes sucedió: trasbordo. El tren de Santander ya está esperando. Es como si se acabase Asturias, algo chocante. La joven interventora tienen una explicación levemente endeble: "Algún motivo habrá por parte de la gerencia".

El nuevo tren está tan limpio como el anterior, y lleva pocos pasajeros. Dos mujeres, sobre los sesenta años, una de ellas con un sombrero rojo propio de una película de espías de los años sesenta, hablan sobre el modo de vivir. La del sombrero pontifica: "No, no, hay que aprovechar cada día, jiya. Mira a la pobre África, tan guapa en el mercáu de Porrúa y al mes en la esquela".

En contra de pronóstico de mal agüero, el trenín llegó a Colombres en hora. La estación se encuentra en un lugar precioso, solitario, sí, como al oeste de Montana. A dos kilómetros está el núcleo urbano. Una señora de ochenta años, según dijo, que aparentaba diez menos, estaba sentada a la sombra de unos plátanos. "A Colombres, usted que anda bien, un cuartu de hora. El camín e algo arrimau. Tenga cuidado para volver, que a veces no pasa el tren. Pero pita un autobús desde el cementeriu".

No hay nada como una caña fresca en una terraza a la sombra un día de calor tras veinte minutos cuesta arriba bajo el sol de julio. Al Cesar lo que es del Cesar: Renfe se había portado. Pero faltaba la guinda del pastel: la visita asombrosa al Archivo de Indianos, el icono de la Asturias Exterior. La casa de los asturianos de la diáspora. Un archivo vivo, en una quinta hermosa; un rincón pausado, emocionante. Un lugar de visita inexcusable. Solo por ello el viaje merecía la pena.

El tren de vuelta apareció. Un pequeño gran día inolvidable, aunque con unas arenas de tristeza: las estaciones cerradas; algunas con las puertas y ventanas tapiadas. Otras en fase de ruina ya. Una ruta fascinante, un tesoro, que se deja morir. El billete, ida y vuelta, con tarjeta dorada, costó 11 euros. El tren, semivacío.