La presidenta de la DOP Gamonéu enciende todas las alertas: "Su producción es inviable con el lobo: o se toman medidas o se terminará el queso"

Graciela Valle Fernández cree firmemente en el futuro del queso de Gamonéu, cuya denominación de origen protegida (DOP) presidirá, al menos, durante los próximos cuatro años. Subraya que el lobo, la burocracia y la falta de relevo generacional son los principales problemas de este producto único, y pide ayuda a la Administración para afrontarlos.

–¿Cuántos elaboradores hay en la DOP en la actualidad?

–Veintiuno; tres en el puerto y dieciocho en el valle. Esta última denominación, "del valle", ha desaparecido y es simplemente "Gamonéu". Se mantiene "del puerto" para diferenciar esa variante.

–¿Por qué se presentó a la reelección?

–Un poco por obligación, porque no había nadie que se presentara, y para defender la denominación de origen. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién la defenderá? Pero también me presento por pasión, ya que no es un cargo remunerado y a veces hay más disgustos que alegrías.

–¿Tiene antecedentes queseros?

–Sí, mis padres están en activo y son unos de los tres elaboradores de gamonéu del puerto. Antes fueron queseros mis abuelos, mis bisabuelos… Llevo con la quesería desde 2008. Dudé entre coger el relevo en el puerto o abrir una quesería en el valle. Para conciliar familia y tener hijos no veíamos viable ser elaboradores del puerto, así que al final decidimos quedar en el valle.

–¿Cómo es la vida en el puerto?

–Yo me crié en el puerto con mi madre. Lo recuerdo como algo muy bueno para mí. Y no me arrepiento de haber tenido esa vida. Era una vida más dura que hoy en día, porque no había ni agua potable, ni servicios, ni baños, ni ducha, ni luz, elaborábamos el queso en el mismo sitio en el que vivíamos…

–¿Eso ha cambiado?

–Sí, esas comodidades hoy las tienen. Tienen salas de ordeño, una quesería solo para hacer queso, placas solares, agua potable, ducha, baños... Están prácticamente viviendo como en casa. Claro que las condiciones climatológicas, no son como en el valle y está ademas el problema del lobo.

–¿Por qué es un problema?

–El gamonéu del puerto es inviable con el lobo. O se toman medidas o se terminará el queso.

–¿Porque ataca a la reciella?

–Sí. Tienes que estar pendiente de ella las veinticuatro horas del día, no tienes absolutamente nada de libertad. Y ya no es solo que mate en un rebaño tres o cuatro ovejas, sino que la producción merma en todo el rebaño, porque la oveja o la cabra o la vaca vive continuamente estresada. Hay problemas de partos. Yo creía que podríamos llegar a convivir con el lobo, pero hoy lo veo inviable si queremos tener una ganadería en extensivo, porque para elaborar gamonéu tenemos que tener estabulado el ganado continuamente el ganado, y eso no lo queremos, eso no es gamonéu.

–¿No hay relevo generacional por culpa del lobo?

–Hay poco relevo generacional porque la vida es muy dura. Nos ahogan el lobo, al matorral, los saneamientos ganaderos, la burocracia... Al final la gente joven desiste. ¿Para qué se van a quedar aquí? ¿Para qué pelear todo el día para no sacar nada? Se van a las ciudades, buscan un trabajo de ocho horas y fines de semana libres y viven mucho mejor. Yo estudié para marchar. Volví porque no estaba hecha para la ciudad. Tengo una hija en la universidad, pero me gustaría que volviera y siguiera con esto.

–¿Es pesimista sobre el futuro?

–Creo que tiene muchísimo futuro, está funcionando muy bien y todavía queda mucho por crecer, quizá no en volumen, pero sí en territorio, porque hasta hace poco el gamonéu solo se conocía en Asturias, pero ahora ya se está conociendo a nivel nacional e incluso internacional. Se puede vivir bien del gamonéu pero necesitamos ayuda para que la gente joven se quede.

–¿Ayuda económica?

–No. Tenemos dos manos, sabemos trabajar perfectamente y, como cualquier empresa, tú la montas y tú la tienes que gestionar. Pero nos ahogan. Un ejemplo: trabajamos con leche cruda y si sale una vaca con tuberculosis nos paralizan toda la producción. Cerrar la quesería es la ruina para una familia.

Graciela Valle, con dos quesos de Gamonéu. / Julián Rus

–¿Cómo va la producción?

–Va subiendo de año en año, tenemos números muy buenos. Y no solo crece, sino que toda la producción está vendida. Desde la DOP estamos trabajando muchísimo en promoción, en ferias, redes sociales... Esa era nuestra idea cuando entramos hace cuatro años, lograr que el queso se conociera fuera de Asturias. Lo estamos consiguiendo, aunque reconozco que nos queda muchísimo camino por recorrer.

–¿Y el objetivo ahora es seguir promocionando el queso?

–Sí. Además, necesitamos una cueva de maduración común, porque la que hay se queda pequeña. Ya hicimos el estudio y ahora buscamos financiación para la obra.

–Eso de que el gamonéu es el queso más caro del mundo, ¿es una leyenda o es verdad?

–Es verdad.

–¿Por qué es el más caro?

–Es un queso único. Quien lo prueba dice que nunca probo nada parecido. Para nosotros no es caro, el beneficio tampoco es tanto. Trabajamos con leche cruda, con un mínimo dos meses de maduración para salir a la venta, aunque el queso grande suele salir con seis u ocho meses. Lo elaboras en la quesería; lo tienes que ahumar con leña que no dé ni sabor ni olor, normalmente de roble o castaño; después lo hay que llevar a la cueva; tienes que volver todas las semanas y voltear los quesos para que cojan un color uniforme… Es un queso muy laborioso, para ponerlo a la venta lleva muchas horas de trabajo.

–¿Sigue habiendo fraude?

–Sí, alrededor de cualquier producto artesanal siempre hay fraude. Es verdad que se trabajó muchísimo desde la DOP concienciando a la gente de que hay que mirar si está bien etiquetado y contraetiquetado, pero aún hay mucha gente que desconoce lo que es una denominación y no sabe si le están dando gato por liebre.

–¿Dónde se elabora el queso fraudulento, en Asturias o fuera?

–La mayoría en Asturias, en los concejos donde está la DOP. O sea gente que no está dentro de la DOP.

–¿Por qué no se apuntan a la DOP, es que hay más requisitos, hay más controles?

–Por supuesto. Estar dentro de una denominación conlleva unos requisitos cada vez mayores que no todo el mundo quiere cumplir. Cuando decides meterte en una DOP tu queso tiene un valor añadido y es lógico que haya que cumplir ciertos requisitos. Le dio muchísimo valor al queso que hubiera una denominación en los dos concejos (Onís y Cangas de Onís). Nuestro objetivo es seguir manteniendo la calidad, seguir en el mercado y seguir creciendo.

¿Se sienten apoyados por la administración?

–Sí. Aunque como queseros particulares tengamos alguna queja, como denominación nos sentimos apoyados. Recibimos dinero del Principado para promoción y control, y por parte de los ayuntamientos, siempre tenemos las puertas abiertas si necesitamos algo y siempre nos apoyan. La Consejería (de Medio Rural) está haciendo un buen trabajo, porque aparte de incentivarnos como denominación de origen, creó otra marca paralela, "Alimentos del Paraíso Natural", con la que se está haciendo muchísima publicidad y que nos está beneficiando mucho a todos.