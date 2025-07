El rescate de "Gitana": una caída de película con final feliz en Ribadedeva

"Siempre me dicen eso de 'tienes nombre de película', pero para película la que tristemente he protagonizado hoy. Por cierto me llamo Gitana". Este podría ser el inicio de cualquier historia cinematográfica llamada a llenar las más grandes salas de cine, sin embargo, así comienza el relato del rescate que ayer realizaron los bomberos del parque de Llanes en Ribadedeva. Los efectivos lograron recuperar a una perra que se había caído a un pozo de unos doce metros en Boquerizo.

El animal se había precipitado a un enorme pozo, lo que obligó a los bomberos a utilizar un polipasto y bajar rapelando hasta donde se encontraba. Por suerte, la perra se encontraba en buenas condiciones y pudo volver con sus dueños para seguir disfrutando de sus aventuras por el campo asturiano.

Eso sí, "ya os adelanto que de esta película no va a haber segunda parte (bueno no se si Bomberos de Llanes por su parte les tocará alguna más). Fin de la saga", narra "Gitana" en el divertido post que han subido los Bomberos a sus redes sociales para narrar la experiencia.