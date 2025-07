Tensión en Cabrales por la falta de personal en el servicio de ayuda a domicilio

Las trabajadoras del servicio a domicilio de Cabrales han elevado una queja formal al Ayuntamiento en la que solicitan la cobertura inmediata de las bajas laborales por enfermedad. En el escrito, firmado por el conjunto de la plantilla, denuncian que el número de profesionales en activo es insuficiente para atender las necesidades del municipio, incluso cuando todas las plazas están cubiertas.

Actualmente, el servicio cuenta con seis trabajadoras a jornada completa y tres a jornada parcial. Sin embargo, tres de ellas se encuentran de baja por incapacidad temporal y otra disfruta de su periodo de vacaciones, lo que ha reducido la capacidad operativa del equipo. Las ausencias no han sido suplidas mediante contrataciones temporales, lo que, según denuncian, está afectando directamente a la atención que reciben las personas usuarias del servicio "La plantilla es escasa, lo que genera dificultades para la adecuada prestación del servicio, aun cuando está completa", señalan en el comunicado.

El sindicato Avanza trasladó al Ayuntamiento hace semanas la urgencia de incorporar nuevo personal, pero desde el Consistorio alegan que no hay candidatos disponibles en la bolsa de empleo: "Llamamos a todos los que teníamos en bolsa, pero nadie quiso venir a trabajar. Acabamos de publicar una oferta en el INEM y nadie nos contestó todavía", explica el alcalde, José Sánchez Díaz, que insiste que el problema no es exclusivo del municipio, sino que es un mal genérico en muchos otros concejos.

Desde el servicio exigen que el conflicto se resuelva con urgencia y piden al gobierno municipal que explore o pruebe todas las vías existentes a su disponibilidad para que la plantilla pueda estar funcionando en su totalidad, algo que desde el Ayuntamiento subrayan, ya están haciendo y reafirman que no han desatendido a las trabajadoras: "No están abandonadas y no es verdad que el Ayuntamiento no esté haciendo nada, está haciendo lo que tiene que hacer", afirma.

Sánchez Díaz recuerda que, entre otras iniciativas, se impulsaron cursos de formación para disponer de personal cualificado en colaboración con los concejos vecinos de Peñamellera Alta y Peñamellera Baja, pero lamenta que nadie haya querido finalmente trabajar en la zona. Añade que las únicas opciones que ve posibles son la revocación de vacaciones y días libres, una medida que el alcalde prefiere evitar, o la devolución de las competencias a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.