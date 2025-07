El Xiringüelu conquista Naves por Santa Ana: "Se baila en muchos sitios, pero no como aquí"

Por más que suenen gaitas y tambores en todas las fiestas del concejo de Llanes, en Naves hay un baile que se siente como propio. Ni el Pericote, ni el Quirosanu, ni el Fandango, ni siquiera la Jota despiertan el mismo arraigo emocional. Y es que aquí, el baile por excelencia se llama Xiringüelu, y su historia es tan singular como la pasión que levanta.

Fue un 26 de julio de los años 70, según recuerdan los vecinos, cuando Juan Manuel Alonso, natural de la localidad, organizó por primera vez el Xiringüelu durante la celebración de Santa Ana. Lo había aprendido en el grupo de Coros y Danzas del Centro Asturiano de Madrid y quiso traerlo a su tierra: "El baile era de cuatro mujeres y cuatro hombres. De aquella no había en el pueblo chavales para bailar, no había ese caldo de cultivo", recuerda.

Familia de Maruja Álvarez Barro / J. Quince

Lejos de rendirse ante la falta de hombres disponibles, ideó una solución inesperada, pero igualmente efectiva: "Pensé en sí sería capaz de hacer toda la coreografía y bailar yo solo con las cuatro chicas. Y así fue, surgió por casualidad y de manera totalmente espontánea", cuenta Alonso.

De generación en generación

Aquella adaptación improvisada, un solo bailador masculino danzando con cuatro mujeres, se convirtió en el sello distintivo del Xiringüelu que ya lleva apellido "de Naves". Desde entonces, cada nueva generación lo ha ido heredando como un rito de paso.

"Lo fue enseñando de generación en generación y es como un triunfo. Todos los que bailan siempre quieren llegar a bailar el Xiringüelu de Naves", explica Susana Gutiérrez, "se baila en muchos sitios, pero no se baila como lo bailamos aquí", afirma con orgullo.

Divertido y vistoso, sí, pero también exigente. Esta modalidad de baile requiere energía y mucho ritmo. Y en Naves, el nivel no decepciona. Por eso, cada año, el corro de baile es uno de los momentos más esperados de la jornada.

Este sábado, como marca la tradición, tras el desfile del ramo, la misa solemne oficiada por el párroco Domingo González y la procesión con la imagen de Santa Ana, aldeanas y porruanos se reunieron en la plaza de la iglesia para danzar al son de la gaita y el tambor.

Homenaje a Maruja

Este año, además, el Xiringüelu abrió el festival folclórico de forma excepcional, en homenaje sorpresa a María del Pilar Álvarez Barro, más conocida como "Maruja", madre del inventor de este baile local. Con 102 años, fue la gran protagonista de la mañana. Arropada por sus hijos Juan Manuel y Francisco Alonso, sus nueras Begoña Díez y Patricia García, sus nietos Sergio, Elisa y Marta, y su bisnieta Daniela, de 8 años, recibió un ramo de flores y unas emotivas palabras, antes de que sus tres nietos bailaran el Xiringüelu de Naves en su honor.

Santa Ana es una fecha imprescindible para muchas familias en la localidad llanisca, pero especialmente para esta: "Es un día especial, en el que no estar aquí no se concibe", señaló Francisco, "el sentimiento es fuerte desde que somos críos, creo que no faltamos nunca". Un sentimiento que comparte el conjunto del pueblo, esta fiesta representa un reencuentro con las raíces y con la comunidad.

"Es uno de los días más importantes del año. Es tradición estar en familia, como en Nochebuena. Se pide el día en el trabajo, nos vestimos, comemos juntos... Es el día que estamos esperando durante todo el año", añadió Lucía Rodríguez.

40 años de espicha

Por la tarde, los actos religiosos y folclóricos dejaron paso a lo puramente festivo. Tras la tradicional comida campestre, vecinos y visitantes disfrutaron de la romería en el Campo del Polledu, con la espicha popular y gratuita que este año cumplió cuatro décadas. Más de 3.000 litros de sidra se repartieron gracias a la comisión de fiestas, mientras el dúo Uno más Uno ponía música al ambiente.

En Naves acogen esta celebración con devoción y arraigo íntimo y familiar pero también con ánimo de compartir con los propios y los ajenos algo que para ellos es trascendental. Por ello, no dudan en hacer partícipe al de fuera de sus costumbres para hacerlo sentir como en casa y parte del alma de la fiesta. Llaniscos y foriatos compartieron así cientos y cientos de culinos de sidra en una velada que parecía no tener fin.

Cuando cayó la noche, el espíritu festivo continuó con la Macrodiscoteca New Project, el esperado tributo a Mecano con música en directo y el concierto del grupo Beatriz. Termina así la fiesta de Santa Ana de este año, pero ya comienzan los preparativos para el año que viene: "Se viene fuerte. Queremos seguir trayendo las mejores orquestas y actuaciones a Naves", puntualizó Jorge Juan Rodríguez, que es el alma de la organización de los festejos.