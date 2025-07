El buen humor de Gonzalo Suárez también es de premio: sus reflexiones tras ganar el Goya de Honor y un repaso a sus rodajes por Asturias

"Más vale tarde que nunca", comentó con gracia el cineasta, escritor y periodista ovetense Gonzalo Suárez tras ser nombrado ayer "Goya de Honor 2026", justo un año antes de cumplir 91 años. "Sospecho que la edad provecta ha influenciado bastante", prosiguió el asturiano, que se confiesa "lector de LA NUEVA ESPAÑA". Se mostró agradecido por el premio, y mucho más al haber sido otorgado por unanimidad, aunque, siguiendo con el humor, admitió que le gustan más los premios que se conceden a películas concretas que los que se otorgan "por fin de trayecto".

Por poner un pero, y siempre con la ironía que le caracteriza, había viajado a su casa de Lledías, en Llanes, para seguir escribiendo un nuevo libro de relatos, pero con la concesión del premio ha tenido que interrumpir la escritura, pues no ha parado de recibir llamadas, mensajes, felicitaciones... "Un follón". La retomará (la escritura) en cuanto pueda.

Señala que fue "escritor antes que fraile", y que lo que le interesa es sorprenderse a sí mismo escribiendo. También le gustaría volver a hacer cine, pero lo ve difícil. Entre otras razones, porque "los productores ya no son personas con las que podías hablar, debatir, sino plataformas. Y tampoco hay ninguna compañía que te asegure a los 90 años", señala.

Le encantaría hacer alguno de los proyectos que se quedaron por el camino; por ejemplo, "Ciudadano Sade". "Me faltó seguir haciendo lo que significaba en su momento inventar el cine, dicho sea sin que parezca pretencioso", apuntó el autor de filmes como "Remando al viento".

Una fórmula, la de inventar el cine, que aplicó, por ejemplo, en "Aoom", que fue "uno de mis grandes fracasos. Ese cine está por desarrollar". Un cine "totalmente fuera de contexto". Claro que esa película, "Aoom", le sirvió para conocer a Sam Peckinpah y trabar con él una gran amistad. Asegura que está "disponible" para dirigir una película: "Si hay posibilidad, aquí estoy. No lo descarto".

Gonzalo Suárez también añora "mucho" el periodismo de entrevista, "porque añade la acción a la literatura". Y el cineasta asturiano lo tiene muy claro: "En el fondo soy un hombre de acción. Cuando escribo trato de encontrar acción en la palabra", explicó. Siempre le han atraído los viajes, los peligros... Porque entre las cosas que más le han influenciado están "las historias de aventuras de la infancia, aquel explorador en la selva africana que descubría las fuentes del Nilo". Pero con un matiz: a Gonzalo Suárez no le interesa descubrir esas fuentes, sino la exploración en sí; el camino más que la meta, "lo que me gusta es ser el explorador".

Asturias, como la selva africana

Ahí está también la clave de lo que halló en Asturias. Cuando la redescubrió (aunque nació en Oviedo ha vivido muchos años fuera) asegura que su primera impresión de Asturias fue que era "lo más parecido a aquella selva africana". Y, una paradoja: cuando conoció África, de aquella jungla inexplorada de los libros de su infancia "ya no quedaba nada"; porque con lo que se topó fue, por ejemplo en Soweto, en Sudáfrica, con la Policía entrando a tiros en un local.

Al escritor asturiano le gustan más las preguntas que las respuestas. Tal vez influido por su faceta de periodista, está convencido de que lo inteligente es preguntar, no contestar. Por eso pone en cuarentena la inteligencia artificial: "Solo responde, no hace preguntas, no me interesa".

"La tristeza de cumplir años es ver a todos los que van cayendo", señala Gonzalo Suárez, que se mantiene en pleno apogeo creativo. "Ya no juego al fútbol en la playa, cuando baja la mar, pero de escribir no paro", comenta.

"El sentido del humor me parece muy importante para afrontar la vida. El cine es acción, te hace estar trabajando con otros y buscar, y si se puede hacer en un paisaje asturiano mejor, como he demostrado en mis películas", destaca.

"He hecho un poco de todo y sigo haciéndolo. El cine me ha permitido viajar al Polo Norte, agachar la cabeza al oír tiros en Soweto. Se acerca más a mi concepto de aventura. Escribir lo haces sentado. Hice teatro, iba a ser actor. El éxito es llegar a algún sitio y a mi no me interesa llegar a ningún lado. Yo sigo buscando". Admite que sería incapaz de listar por orden de preferencia lo que hace: "Cineasta, escritor, periodista... No sé lo que soy todavía, es demasiado pronto, necesito seguir probando", bromea.

El director de películas como "Epílogo", "El detective y la muerte", "El portero", "La Regenta", "Morbo" o "El extraño caso del doctor Fausto", no es amigo de celebraciones. Sabe, eso sí, que hoy celebrará su cumpleaños, pero no sabe si lo hará con el "Goya de Honor". Lo que quiere es escribir: "Me dedicaría todo el día a escribir, mientras no me cansara. Soy libre haciéndolo. El problema de escribir es que me dejen, y no he conseguido que me dejen escribir", expone.

"Nunca he pedido ni he buscado un premio"

Vuelve a tirar de humor cuando destaca que aún le falta un premio por recibir, "el Princesa de Asturias". Aclara, ya en serio, que nunca ha pedido ni ha buscado un premio: "No es algo prioritario para mí. Para mí lo prioritario es hacer cosas, crear, escribir, moverme, buscar, pintar... no parar".

No le gusta volver a ver sus películas. De hecho, lo ha hecho solo con unas pocas. Y la sensación es diversa: en algún caso sí quedó satisfecho, pero en otros no le gusta cómo quedaron los filmes. Ve defectos.

Está expectante ante el inminente inicio del rodaje de la película "Doble dos", basada en su novela del mismo título, publicada en 1974, inspirada en una amenaza real de atentado contra Franco y Eisenhower. Está expectante, sobre todo, porque trabajó mano a mano con Sam Peckinpah en la adaptación cinematográfica del relato, pero nunca se llegó a realizar. Gonzalo Suárez asegura que fue por su culpa, ya que Peckinpah le insistió en que convenciera a un productor para rodar otro filme. "Lo hice y le convencí", así que la versión cinematográfica de "Doble dos" se quedó en el tintero.

El paso del tiempo es otra de las obsesiones que le rondan la cabeza. Desde siempre. Asegura que el tiempo es "la gran incógnita"; "es un ‘flash’", porque "ni el pasado ni el futuro existen, solo el instante presente, que se va en un suspiro". Una de las razones por las que le apasiona el cine (y por las que le atrae la fotografía) es porque captura momentos fugaces.

No sabe cuántas películas ha dirigido: "Veintitantas". Insiste en que lo que más le satisface del "Goya de Honor" es que la Junta Directiva de la Academia ha decidido otorgárselo por unanimidad, por su trayectoria, "desde la que ha desarrollado una filmografía sorprendente, en la que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes, habiendo rodado cine experimental, cine comercial y adaptaciones literarias propias y ajenas. Hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años, es, además, un referente indudable de inteligencia y sentido del humor", ha señalado la directiva de la Academia al detallar el porqué de la distinción.

"Alas de tiniebla" y "El sueño de Malinche" son las últimas películas de Gonzalo Suárez, un hombre que llegó a hipotecar su casa de Llanes para conseguir dinero para una de sus películas. "Milagrosamente, la cosa salió bien". Antes había rodado "Oviedo Express" y "El genio tranquilo".

Asturias, el plató de rodaje preferido por el cineasta

Entre los muchos oficios y artes que Gonzalo Suárez ha ejercido a lo largo de su vida, el cine parece ser su preferido, y si, como el mismo dice, "se puede hacer en un paisaje asturiano mejor". El cineasta ovetense, veraneante en Llanes, lo ha demostrado en muchas de sus películas.

En 1988 rodó "Remando al viento" entre Llanes y Ribadesella, y algún otro enclave asturiano. Fue su trabajo cinematográfico más internacional. Aquella película de atmósfera gótica, que narraba la historia de Mary Shelley y la creación de "Frankenstein", en la que Hugh Grant conoció a Elizabeth Hurley, reportó al cineasta asturiano nada menos que seis premios Goya, uno de ellos al Mejor Director.

Gonzalo Suárez con Carmelo Gómez y Maribel Verdú, en el rodaje de "El portero". / EFE / LNE

En 1991 volvió a Asturias, en algunas localizaciones de "Don Juan en los infiernos" y repitió en 1994, en el rodaje de "El detective y la muerte", una adaptación libre de un cuento de Hans Christian Andersen. La película se llevó un Goya al Mejor Director de Producción.

En el año 2000, en "El Portero", reunió varias de sus pasiones: el cine, el fútbol y el litoral asturiano. La película se rodó en el Oriente, con localizaciones en Colombres y Llanes. Estaba ambientada en la posguerra española y tenía como protagonistas a Carmelo Gómez y a Maribel Verdú, que volvieron a repetir con Gonzalo Suárez en otro rodaje asturiano, el de "Oviedo Express".

Entre Verdú, Bárbara Goenaga y Silvia Martí, en la presentación del rodaje de "Oviedo Express". / EFE / LNE

"Oviedo Express", una producción del año 2007, es una de las creaciones cinematográficas más personales de Gonzalo Suárez. Fue rodada íntegramente en Oviedo, la ciudad en la que nació, y la planteó como un homenaje a ella, con "La Regenta" de Clarín, como trasfondo, y en un tono teatral y críptico.

Gonzalo Suárez trabajó con la fotógrafa Colita, como foto fija, a la que el Centro Niemeyer de Avilés dedica estos meses, hasta enero de 2026, una exposición, "Colita. Arte y parte". En la sala de fotografía del centro cultural se pueden contemplar las imágenes de la primera película en la que ambos coincidieron, "Morbo" (1971), con un asturiano, de Mieres, Víctor Manuel, como protagonista, junto Ana Belén. Fue en ese rodaje en el que la pareja se conoció.

Con José Luis Garci, en un partido entre los equipos de "Oviedo Express" y "Luz de domingo", que coincidieron en la ciudad. / EFE / LNE

En el Niemeyer también están expuestas las fotografías que Colita tomó de "Al diablo con amor", esa sí, rodada íntegramente en Asturias en 1972.

Emma Penella, Keith Baxter, Adolfo Marsillach y Charo López formaban el reparto de la adaptación que Gonzalo Suárez hizo del clásico clariniano "La Regenta", en 1974, con localizaciones en el casco histórico de Oviedo, en Las Caldas y algunos otros lugares de Asturias. n