Sanidad ordena el cierre temporal de la piscina municipal de Ponga y estalla la "guerra" entre PP y PSOE

La piscina municipal de Ponga sigue dando que hablar y ha provocado una nueva "guerra" entre PSOE y PP. Fue clausurada este martes, tan solo seis días después de abrir con retraso. ¿El motivo? La Consejería de Sanidad del Principado habría ordenado el cierre temporal por cuestiones de salud. El Partido Popular local atribuía a primera hora de la mañana de este miércoles el cierre a la presunta ausencia de sistema de depuración. Sin embargo, horas después, el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, respondía que la instalación sí contaba con depuradora, aunque sin capacidad suficiente para limpiar el volumen total del agua.

El portavoz del PP local, Constantino García, calificó de "irresponsabilidad" la apertura de la piscina sin las garantías mínimas para el baño público: "De esta forma y de una manera totalmente irresponsable, la alcaldesa de Ponga pone en peligro la salud de los usuarios de dicha piscina procediendo a abrirla con pleno conocimiento de que lo hacía sin depuradora en funcionamiento", criticó.

Falta de previsión

En su opinión, el problema responde a una falta de previsión del gobierno local que no habría planificado el funcionamiento de la piscina "en ningún momento", afirmó, al tiempo que la acusó de mentir y de utilizar excusas en todo el asunto relacionado con la apertura de la piscina como la falta de una secretaria para gestionar contratos, la ausencia de socorrista o el retraso en la apertura prevista inicialmente para el 15 de julio: "Me parece vergonzosa e irresponsable la actitud de la alcaldía poniendo en peligro la salud de los usuarios siendo plenamente consciente de lo que hacía", reiteró el portavoz popular, quien se preguntó también qué ocurrirá ahora con los contratos firmados para mantenimiento y socorrista y cuánto costarán a las arcas municipales.

"La depuradora lleva instalada 14 años"

Ante las acusaciones, la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso ha salido al paso y ha desmentido que la piscina se abriera sin sistema de depuración: "Lo que vio en realidad la persona que vino de Sanidad fue que la depurada, que lleva 14 años instalada, no abarca para limpiar todo lo que es el volumen de la piscina. Tenemos que poner una nueva que haga esa función", explicó.

La regidora defendió la actuación del Consistorio y negó cualquier irregularidad: "No se ha cometido ningún delito de sanidad pública". Además, cargó contra la oposición popular por sus declaraciones: "Nosotros actuamos con diligencia, responsabilidad y con vergüenza. Lo que es una irresponsabilidad es hablar sin saber y espero que se retracten de que yo he cometido un delito de sanidad pública porque si no voy a tomar las medidas legales oportunas".

Objetivo, reabrir cuanto antes

Alonso confirmó también que a lo largo de la jornada de ayer se llevaría a cabo la instalación de una bomba nueva para mejorar el sistema de depuración y agilizar la reapertura de la piscina: "La idea es que este jueves se pueda llamar a Sanidad para que vengan de nuevo y comprueben que todo va bien, así pueda volver a abrirse".

En cuanto a los plazos, la regidora aclaró que la piscina se abrió el pasado 23 de julio y no el 15 como estaba previsto "única y exclusivamente" por la dificultad para encontrar socorrista: "No es falta de previsión, se llama una diligencia en los trámites administrativos", defendió. Añadió, que se ha ampliado el plazo de apertura hasta septiembre, más allá de la fecha inicial del 31 de agosto, con el objetivo de compensar los días de cierre y ofrecer el servicio a vecinos y visitantes.