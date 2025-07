Así se vigilará el polígono de Guadamía a partir de ahora para reforzar su seguridad y evitar robos: 14 cámaras de vigilancia

Una vieja reivindicación delos empresarios del polígono de Guadamía, en Ribadesella, se ha hecho por fin realidad. El área industrial cuenta ya con un sistema de videovigilancia compuesto por 14 cámaras de última generación instaladas en los viales públicos. La Asociación de Empresarios del Polígono, el Ayuntamiento riosellano y la Federación de Áreas Empresariales de Asturias (AREAS) han firmado este martes un convenio para regular el funcionamiento de esta nueva infraestructura, destinada a reforzar la seguridad de las más de 50 empresas ubicadas en la zona.

La iniciativa es el resultado de más de dos años de colaboración entre los empresarios, el consistorio, AREAS y la Agencia Sekuens, que ha financiado una parte importante de la inversión. La firma del acuerdo, celebrada en el Ayuntamiento, contó con la presencia del alcalde Paulo García Díaz, el presidente de la Asociación de Empresarios, Roberto Aramburu Villar, el presidente de la Federación AREAS, Pablo García-Vigón González, la concejal de Tejido Industrial, María José Bode, y el subinspector de Policía, José María Núñez.

"El polígono de Guadamía tenía esta asignatura pendiente y, desde su incorporación a AREAS, hemos venido trabajando incansablemente para poder dotar al polígono de esta infraestructura tan importante para salvaguardar la seguridad", señaló García-Vigón. El presidente de AREAS destacó además la utilidad del sistema en otros polígonos asturianos: "En aquellos donde tenemos instalados los sistemas están siendo muy útiles para resolver cualquier incidente, robos o cualquier situación inesperada que pueda suceder y que requiera el uso de estas cámaras".

Para los empresarios, se trata de un paso fundamental:: "Tenemos actividad económica, pero también tenemos muchos bienes y para nosotros es muy importante tener la tranquilidad y la protección que hasta ahora no teníamos", apuntó Roberto Aramburu, quien subrayó que este avance no es el primero ni el último gracias a la colaboración con el Ayuntamiento: "Cuando llegamos al polígono nos encontramos un eral que no tenía seguridad, mantenimiento, ni asociación, ni un ente de comunicación con la administración pública", señaló.

Aramburu insistió en que el potencial del área está lejos de agotarse, y que están trabajando en proyectos e inversiones que contribuirán a mejorar el desarrollo del polígono para que pueda convertirse en un referente.

Por su parte, el alcalde riosellano celebró este avance como un ejemplo de cooperación eficaz: "Este sistema de videovigilancia es un paso adelante en la mejora de la seguridad y la competitividad del polígono de Guadamía. Demuestra lo que se puede lograr cuando administración y tejido empresarial trabajan en la misma dirección".

Paulo García remarca también la importancia estratégica del enclave: "Somos conscientes de que está ubicado en un sitio ideal, ya que está a una hora del centro de Asturias, a 45 minutos de Cantabria y a pie de autovía. Era necesario tener este sistema para poder evitar posibles altercados. Desde que se ha instalado no ha habido ningún problema", subrayó.