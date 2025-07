Ni fibra, ni Internet en Covadonga en plena temporada turística: "Nos estamos volviendo locos para pasar las fichas del Ministerio"

"Seguimos igual. Llevamos una semana sin fibra, ni internet. No funcionan los teléfonos de la empresa Adamo. No va internet, no van los datáfonos. Nos estamos volviendo locos para pasar las fichas del Ministerio etcétera, etcétera". Así de enojados se encuentran, después del reciente puente festivo de Santiago Apóstol, los empresarios y residentes en el área de Covadonga, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa.

Quebradero de cabeza

"Aparte, la empresa Adamo no nos da ninguna solución", explican los afectados, enrabietados por la anómala situación, buena parte de ellos dedicados, profesionalmente, al sector turístico, incluyendo alojamientos rurales y casas de aldea. Con la notable afluencia de turistas y visitantes en plena temporada alta al Real Sitio de Covadonga y sus alrededores, el problema se ha incrementado y está causando un verdadero quebradero de cabeza a los titulares de negocios enclavados en El Repelao, Priena y El Peregrino.