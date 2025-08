Arriondas brinda un sentido adiós a Marcial Manzano, "un paisano entrañable, de los de antes"

En respetuoso silencio, cientos de personas despidieron ayer, primero en el tanatorio de Arriondas y después en la iglesia de la localidad, a Marcial Manzano, fallecido este jueves a los 89 años, patriarca de una saga que ha conseguido las más altas distinciones gastronómicas y a quien sus vecinos y amigos recordaban como "una persona entrañable" y "un paisano de los de antes".

Se notaba el sentimiento entre los presentes en el templo, abarrotado. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, natural de Arriondas, acudió al funeral. "Nos deja un hombre entrañable, que además era el alma, junto con Olga Sánchez (su mujer), de Casa Marcial. Ambos impulsaron esta gran saga de cocineros, referentes no solo en Asturias, sino en España, y que han sido fundamentales para situar a Arriondas y también Asturias en el mapa", indicó Llamedo.

Gimena Llamedo da el pésame a Nacho Manzano. / Miki López

"Hoy rendimos homenaje a un hombre que trabajó de manera intensa y, sobre todo, creó esa cultura familiar, esa unión que es uno de los secretos y de las mejores recetas del éxito de los Manzano, añadió Llamedo, que conocía al fallecido "de toda la vida. Desde pequeña tengo muy buena relación con la familia. Marcial y Olga son ejemplo de trabajo y de entrega".

El párroco de Arriondas, Amaro Balbín, recordó que hace solo unos días, Marcial Manzano protagonizó junto a su familia la lectura del pregón de las fiestas del Bollu de Arriondas, un homenaje en toda regla, por lo que "en este sentido murió plenamente agradecido", señaló el sacerdote.

Acudieron al funeral vecinos de Montalea, pueblo natal de Marcial Manzano, como Javier Iglesias, de 74 años, que ahora vive en Arriondas. "Lo conocía de siempre. Recuerdo cuando se casó, cuando nacieron los hijos… Antiguamente Casa Marcial era un bar-tienda de los de toda la vida. Seguía subiendo por el pueblo. Era buena gente, de buen trato".

Del pueblo de al lado, La Vita, es María Teresa Somoano, que vive desde hace años en Arriondas. "Era muy buena persona, aunque tendría su genio, como todos. Le gustaba mucho cazar. Cuando me enteré de que había fallecido me encontré un poco baja, me sentí mal", comentó instantes antes de que comenzara el funeral.

Asistentes al funeral por el alma de Marcial Manzano. / Miki López

José Ramón Feliz Marina tiene 90 años y era "un gran amigo" del fallecido. "Era muy buen paisano, no lo había mejor, y trabajador. Muy aficionado a la caza, coincidíamos muchas veces por Arriondas tomando algo. Una pena".

Antes del funeral y el entierro, que se celebró en el cementerio de Andeyes, en Collía, cientos de personas visitaron el tanatorio de Arriondas para dar su último adiós a Marcial Manzano. Arsenio Díaz, encargado del bar que hace esquina con la carretera del Fitu, que conduce hasta Casa Marcial, fue uno de los artífices de que el pregón del Bollu de 2025 corriera a cargo de la familia Manzano. "Propuse a la Sociedad La Peruyal que hicieran el pregón con motivo de la tercera estrella Michelin, como homenaje para él y su familia". Marcial Manzano aún estuvo el viernes pasado en el local de Arsenio Díaz "tomando unas sidras". La familia Manzano y la de Díaz se criaron juntas: "La casa de mis abuelos y Casa Marcial están en frente".

Los amigos y conocidos se arremolinaron en torno a la entrada del edificio, el cuál escondía una sala repleta de flores y coronas para despedir a Marcial. Una de las muchas personas que se acercaron a dar el pésame fue el alcalde de Parres, Emilio García Longo. Definió a Manzano de la misma manera que se escuchaba una y otra vez en el tanatorio: "Era un persona entrañable, muy familiar, con el que era muy fácil tener una conversación".

Don de gentes

El Regidor explicó cómo Marcial y su mujer fueron "los iniciadores de la saga y sobre los que se reflejan los que vinieron detrás"; pero, sobre todo, dejó claro que a pesar de todas las estrellas Michelin que pueda recibir su restaurante, es "una familia que por lo que brilla es por su extraordinaria calidad humana". Esta definición de la familia Manzano, con Marcial a la cabeza también la repetían Manolo Otero y Alfonso Cuenco, que coincidían al apuntar otra frase muy reproducida: "Era un paisano de los de antes".

La Asociación de Profesionales del Comercio de Arriondas también se acordó de Marcial Manzano. "Fide" Fernández, secretaria de la organización rememoró su don de gentes: "Siempre te sacaba una sonrisa, es una de esas personas que cuando te cuenta cosas, lo hacen con una gracia especial". Fernández y su familia son de La Salgar, dónde está Casa Marcial, por lo que sabe bien lo que significaba el hostelero para Arriondas y para Parres: "Era una persona muy importante para el concejo, lo queríamos mucho todos".

El mundo de la caza, de luto

Está también de luto en el mundillo de la caza. "Se nos va una persona muy entrañable y sobre todo se me va un gran amigo", manifestó Gaby García Alonso, presidente de la Sociedad La Parraguesa de Caza.

Marcial Manzano, en primer término, tercero por la izquierda, con su cuadrilla de caza. / R. J. M. C.

"Lo conocí siendo yo guarda, de la que empecé en La Parraguesa. Era un gran cazador de menor, aunque un poco desastre con la documentación, pues, o bien le faltaba algo o o bien tenía algo caducado. Con el tiempo me hice gran amigo suyo, como de toda su familia. Compartimos muy buenos momentos de caza y viví muchas y muy buenas tardes en la sidrería El Mirador, con él y con Belisario Suárez (padre) y, sobre todo, a mediodía, con aquellas grandes partidas de tute".

Marcial Manzano, "el de la Salgar", era socio de la Sociedad La Parraguesa de Caza y disfrutó de la actividad cinegética, una de sus grandes aficiones, mientras pudo: más de siete décadas. Se inició con apenas 15 o 16 años, en aquellos tiempos con predilección por la caza menor.

Marcial Manzano, junto a Gaby Alonso, durante el homenaje que le tributó la Sociedad La Parraguesa de Caza en 2017. / R. J. M. C.

Siguió una tradición que le inculcó su progenitor. Como cazador, se fue adaptando a los nuevos tiempos, desde la vieja escopeta hasta los modernos rifles y alternando la caza menor con la mayor. En paralelo, fue siempre un gran defensor del mundo rural. En 2017, la Sociedad La Parraguesa de Caza le tributó un emotivo homenaje.