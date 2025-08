Populares y socialistas siguen inmersos en la controvertida polémica sobre el funcionamiento de la piscina municipal de Beleño

Continúa la trifulca entre populares y la regidora pongueta con el tema de la piscina municipal de Sam Juan de Beleño. Hoy, viernes, el portavoz municipal del PP de Ponga, Constantino García, afirmó que “la alcaldesa de Ponga reconoció públicamente a los medios de comunicación las deficiencias en la depuradora por la que Sanidad cerró la piscina el pasado 29 de julio, tras haber permanecido abierta durante 6 días, confirmando lo que tanto las asociaciones como los ponguetos veníamos denunciando.”

“Es inaceptable, inconcebible e irresponsable, que se abra una instalación pública sin haber pasado los controles correspondientes que garanticen la seguridad de los usuarios,” censuró García. “En el grupo municipal del Partido Popular reafirmamos nuestra postura al considerar como una negligencia grave y una falta de previsión abrir la piscina municipal sin antes cumplir todas las normas necesarias para garantizar la salud de los usuarios,” subrayó el portavoz municipal popular.

Constantino García afeó la actitud de la alcaldesa de Ponga con él: “Tras finalizar el pleno municipal celebrado ayer -31 de julio-, y una vez que los otros dos concejales del Partido Popular se habían ido, la alcaldesa quiso hablar conmigo. Durante esa conversación intentó intimidarme y amenazarme, exigiéndome que me retractara públicamente de las denuncias que el Partido Popular había realizado sobre la piscina municipal. Además, me amenazó con demandas judiciales, si no me retractaba. En el transcurso de este encuentro y con una clara intención intimidatoria, la alcaldesa de Ponga se jactó de recibir personalmente mis notas de prensa, al parecer algún medio se las envía, y alardeo de conocer conversaciones privadas mías de WhatsApp, repitiéndolas textualmente. Con esta actitud, Marta Alonso, alcaldesa de Ponga quiso dejarme claro que tiene controlados aspectos de mi intimidad.”

“Esta es el modelo de Gobierno que representa la alcaldesa de Ponga: intimidaciones, amenazas y abuso de poder. Lamentablemente, parece que no piensa cambiar el método,” lamentó Constantino García.