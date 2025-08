El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: "Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar"

"Seguimos en silencio administrativo, seguimos pagando hipoteca sin trabajar, seguimos pagando autónomos, seguimos sin soluciones… se siguen riendo de nosotros". Es el grito de auxilio de dos jóvenes emprendedores asturianos, de 25 y 26 años, que vieron en el histórico merendero La Güesal, en Sotu Dueñes (Parres), que conocían de ir con sus padres desde niños, una oportunidad de vida. Estaba en venta. Hablaron y decidieron arriesgarse: se hipotecaron, compraron el local y su amplia finca que funcionó siempre como aparcamiento, prepararon todo... Pero lo que en un primer momento fueron parabienes y bonitas palabras del Ayuntamiento de Parres y del vigilante de la Demarcación de Carreteras en Asturias de repente se volvieron trabas.

Demasiado peligroso

No pueden abrir el negocio este verano, como pretendían, porque Carreteras no les da permiso para que haya una entrada y salida de vehículos de La Güesal. Así que no hay aparcamiento, y sin él el negocio está condenado al fracaso, porque las plazas para estacionar más cercanas están a varios cientos de metros, junto al apeadero de Feve. De manera que los clientes que dejaran allí sus vehículos tendrían que llegar a La Güesal andando por el arcén de la N-634. Demasiado peligroso.

Lucas Castaño, piloñés, y Diego Menéndez, sierense, ya no cuentan con abrir este verano: "Se nos fue". Quizá, si acaso, organicen una fiesta en septiembre, porque el local sí lo pueden abrir. Pero nada más. Se sienten engañados. Su esperanza sigue estando en que responsables de la Delegación del Gobierno en Asturias, con quienes mantuvieron una reunión el pasado mes de junio, intercedan por ellos.

Hubo aparcamiento siempre

¿Qué alega Carreteras para negarles los accesos desde la N-634? Que son "peligrosos para la seguridad". Pero están en una recta, hay decenas de negocios similares junto a la N-634 en Asturias (y fuera de Asturias), y, además, en La Güesal hubo aparcamiento siempre, desde que abrió sus puertas en 1977, hasta que cerró en 2015. Y no se recuerdan accidentes de tráfico en ese punto.

La Güesal nunca dejó de ser un merendero, puesto que sus anteriores dueños nunca dieron de baja la actividad, para venderlo como negocio en activo. ¿Situación actual? "Seguimos esperando contestación de Carreteras. No hay respuesta", explica Lucas Castaño, que resume su estado en una palabra: "Ansiedad".

Acciones judiciales

Habían llamado a 10 personas para trabajar en el local, alquilaron un piso en Infiesto... y han tenido que buscarles otras salidas. Algunos hallaron trabajo en la zona, otros marcharon. "Nos duele haberles fastidiado el verano", apunta Castaño, que no descarta iniciar acciones judiciales contra quienes les niegan los accesos en cuanto obtengan respuesta.

"Documentad todas las pérdidas económicas y haced responsable al técnico que firma el expediente, mano de santo", les aconseja un seguidor en las redes sociales. Tienen cerca de 40.000 en varias plataformas. Allí todo son apoyos. "Para los cuatro jóvenes que se quedan les quitáis la ilusión. Por lo menos contestad, presentaos, dad una solución", clama un seguidor. "¿Así queréis retener a la juventud asturiana y trabajadora?", clama otra seguidora, dirigiéndose también a los mandatarios políticos.