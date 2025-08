El intenso encontronazo de un buzo con un tiburón en la costa de Llanes: esta es la especie y "nunca se ha reportado un ataque"

Un buzo de 24 años, una playa de Llanes y un tiburón. Esos son los tres ingredientes de la historia que protagonizó el pasado jueves el bilbaíno Edu Clausen en la playa de San Antolín (Llanes). El joven, que comenzó a bucear a los 16 años, “nunca antes había visto cosa igual”: “Iba a ir directo a Bilbao, pero decidí parar a ver si pescaba algo”. Una parada que al principio pareció infructífera: “Estuve como 15 minutos y me extrañó no ver nada de pescado”, asegura Clausen. Hasta que de repente, en una de las bajadas, lo vio: “Era como una sombra, y pronto descubrí que se trataba de un tiburón”, cuenta el bilbaíno con asombro.

Lo que Clausen se encontró en Llanes es un tiburón cazón, una especie habitual de la costa asturiana y, aunque encontrárselos durante un baño puede causar un pequeño infarto a más de uno, la realidad es que son inofensivos. "No hay ningún reporte de ataque de cazón", asegura el biólogo Yaisel Borrell.

Una investigación asturiana sobre esta especie

Precisamente, el equipo de Borrell está investigando la presencia de la especie en la región, concretamente qué patógenos tiene y cuál es su estado de salud. Hasta el momento han realizado necropsias a diez ejemplares, de los cuales ocho eran hembras y tenían embriones, lo que les hace pensar que Asturias podría ser "una zona de cría". Su objetivo ahora es ver si hay "paternidades múltiples y averiguar qué supondría eso para la especie".

La investigación del equipo de Borrell va, incluso, más allá de la región y ya cuentan con muestras de cazones de todo el mundo para poder desarrollar su genoma por completo.

"En Asturias, se pueden encontrar varias especies de tiburones, entre las más comunes se encuentran el tiburón azul (Prionace glauca), el marrajo o tiburón mako (Isurus oxyrinchus), la pintarroja y el cazón. También es posible avistar otras especies como el tiburón lija, el zorro e incluso, en raras ocasiones, el tiburón blanco", explica. Tan común es su presencia que se ha propuesto que la región sea zona protegida, "aunque por ahora no se ha decidido nada".

Final feliz

La historia vivida por Clausen quedó finalmente en anécdota, aunque no pequeña, ya que cada vez es más habitual encontrarse con esta especie. “El domingo tuve que volver a San Antolín para un campeonato y al entrar seguía con el susto en el cuerpo”, recuerda el buzo, “pero poco a poco se me fue pasando así que supongo que tuve hasta suerte”, bromea.