La sidrería de Cangas de Onís que parece un lugar de cuento: todo es madera (hasta el urinario del baño) y elaboran su propia sidra

En Asturias la comida nunca defrauda. Pero, ¿y si además de comer bien, comes en un lugar diferente? En un lugar de cuento con platos típicamente regionales. Eso es la sidrería La Raíz, en La Riera (Cangas de Onís). Todo, absolutamente todo, está hecho de madera. Suelo, techo, paredes, mesas, sillas... Y hasta el urinario y el lavabo de los baños.

El troncomóvil de los Picapiedra

Jonay y Joana, un matrimonio canario que se dedica a recomendar sitios para comer en España bajo el nombre @guachinchesmodernos, lo descubrieron hace pocos días y lo compartieron con sus seguidores. "El interior y exterior es literalmente todo de madera. Está lleno de detalles chulísimos para cualquier sitio que mire y tienen hasta el troncomóvil de los Picapiedra", cuenta Joana. También tienen una moto, barricas gigantes, originales bebedores para mascotas... Todo, por supuesto, en madera. Para entrar, tienes que ponerte unas calzas.

Sidra casera

En La Raíz hacen, además, su propia sidra. "Venden al mes 5.000 botellas", asegura la creadora de contenido gastronómico. El precio es de 5 euros la normal y de 6, la dulce. La pareja comió brochetas de langostinos y chipirones (21 euros), un cachopo "increíble" de jamón y queso con salsa cabrales (28 euros) y, de postre, tarta de queso (6 euros), que no les convenció mucho, y frixuelos rellenos de comporta de manzana (6 euros). En total, pagaron 75 euros.

"La comida es normal. Raciones tal vez algo escasas", aseguran. Lo mejor, sin duda, el lugar. "Nos ha dejado alucinando", cuentan.

Esto opinan de la comida

En TripAdvisor las opiniones sobre la comida no son muy buenas. "La verdad que me llevé una decepción, lo único por el decorado, que me pareció original", cuenta una clienta, tras su mala experiencia con el chuletón. "Sitio caro para el nivel del producto", coincide otro. "Definitivamente un sitio maravilloso, tanto por su estética como por el personal, que maravilloso", escribe por su parte otro usuario. "El sitio es precioso. Llevabamos pocas expectativas en la comida por los comentarios negativos, pero fue todo lo contrario", comentó otra persona.

Ya sea para comer o simplemente beberse unos culetes de sidra, esta sidrería de cuento abre todos los días de 11.00 a 23.30 horas durante el verano. Está ubicada en una zona muy turística de Asturias, cerca del santuario de Covadonga. A tan solo 4 minutos en coche.