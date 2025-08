Vox, dispuesto a acudir a los tribunales: impugnará el reglamento que limita sus intervenciones en los plenos de Cangas de Onís

"El inepto equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cangas de Onís (PP) amordaza a Vox y pretende impedir su ingente y constructiva labor de oposición con el silencio cómplice del PSOE". Así interpreta el único concejal de Vox en ese concejo la aprobación del nuevo reglamento de organización municipal, que limita a tres mociones y diez preguntas por pleno las que puede presentar cada grupo municipal. La formación que capitanea Santiago Abascal impugnará el pleno y recurrirá la aprobación del reglamento ante los tribunales de justicia.

Vox destaca la "intensa labor" desarrollada por su único edil, Ángel Díaz Tejuca, "constituida por extensas y brillantes intervenciones orales, redacción del orden de 20 mociones orales , todas con origen en Cangas de Onís y destino a la defensa del interés general de los cangueses. Por último, hemos formulado más de mil preguntas desde los albores de la legislatura".

"Evasivas" del PP

Según Vox, PP (9 concejales) y PSOE (3 ediles) han presentado "dos mociones cada uno de ellos con origen en Madrid, y una de las del PP era plagio de otra de Vox". Además, el PP, en el poder, "ha eludido con evasivas y otras fórmulas responder a las preguntas de Vox".

Ángel Díaz Tejuca interpreta que el nuevo reglamento persigue "hurtar el debate democrático" con el "señuelo de la proporcionalidad". Por ello, "en el improbable supuesto de que el reglamento se confirme por los tribunales, al no concurrir los estándares mínimos de calidad democrática, Vox podría optar por el exilio, no participar en los órganos colegiados municipales; es decir, ausentarse de las sesiones plenarias y no colaborar en la farsa de sesiones plenarias descafeinadas", señaló Díaz Tejuca. En ese caso, Vox desarrollaría su actuación municipal "en la calle y en los Juzgados, con el desarrollo de una ofensiva judicial sin precedentes".