Más de 8.000 personas descienden cada día el Sella en canoa: "Es el motor económico del Oriente"

El recorrido en piragua desde Arriondas es una de las actividades más demandadas durante la época estival

Más de 8.000 personas surcan diariamente las aguas del Sella: "Es el motor económico del Oriente" / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajak

Arriondas (Parres)

"Es el motor de la economía de la comarca en el Oriente". Una frase que suele resumir lo que supone para la zona el turismo de navegación en la cuenca del Sella, actividad que congrega a miles de turistas y visitantes cada día.

Como ejemplo, en una jornada como las registradas durante estas primeras fechas del mes de agosto, se estima que más de 8.000 personas suelen palear, diariamente, por las aguas del mítico río, todo un referente para el turismo activo en la comunidad autónoma.

Y es que, desde primeras horas de la mañana, cientos forasteros, familias completas, arriban escalonadamente a la villa de Arriondas y sus alrededores para cumplir con uno de los 'sueños' cara a la temporada estival: hacer el descenso del Sella en canoa. El descenso en canoa desde la capital parraguesa es una de las actividades más demandadas durante la época estival

