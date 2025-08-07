Se alza el telón del programa de la 87.ª edición de la Fiesta de les Piragües de Asturias

Con el izado de banderas de las comunidades autónomas de este país, a primera hora de la tarde de hoy, miércoles, en el paseo de los Vencedores del Sella, en la villa marinera de Ribadesella, se han dado por iniciados los actos relativos a la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella. Ese acto simbólico, que marca el arranque de los eventos de la emblemática cita piragüística, contó con la presencia de Juan Manuel Feliz Granda, presidente del CODIS, entre otros.

Previamente al izado de las enseñas de las comunidades autónomas españolas, la villa riosellana vivió una mañana llena de emoción con la celebración del XX Trofeo de Promoción Mini Sella, la prueba para categorías inferiores organizada por el Club Piragüismo El Sella que recorre parte del trazado final del Descenso Internacional. La cita reunió a más de 300 jóvenes palistas de toda España, así como también de otros países, llenando las aguas de la ría de entusiasmo, futuro y espíritu deportivo.

Por otra parte, mañana, jueves, 7 de agosto, a partir de las 12.00 horas se celebrará la contrarreloj de los cabezas de serie entre el puente de San Román y el de Ribadesella. El cronómetro decidirá el orden de salida de las embarcaciones en la gran prueba del sábado, poniendo a prueba la velocidad y estrategia de algunos de los mejores palistas del mundo en este mismo escenario.