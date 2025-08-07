La avilesina Paula Sierra Bonet gana el II Concurso de fotografía de la Peña La Mazuga, de Poo (Llanes)

Durante la entrega de premios se guardó un minuto de silencio en recuerdo del recientemente fallecido Antonio Trevín, expresidente del Principado, exalcalde de Llanes y gran aficionado a la fotografía, que era jurado del concurso

&quot;Concentración&quot;, prmer premio del concurso.

"Concentración", prmer premio del concurso. / Paula Sierra Bonet

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Poo (Llanes)

La avilesina Paula Sierra Bonet ha ganado el II Concurso de fotografía de la Peña La Mazuga, de Poo (Llanes), con una imagen titulada "Concentración".

En segundo lugar quedó Pedro Prado Palacio, con "El baile de la palma", mientras que tercera fue la llanisca Blanca Cueto Frade, con "Equilibrio". El premio a la mejor imagen entre los participantes locales fue para Laura Rodríguez Noriega, por "Birle".

Segundo premio, &quot;El baile de la palma&quot;.

Segundo premio, "El baile de la palma". / Pedro Prado Palacio

Homenaje a Antonio Trevín

Se guardó un minuto de silencio en recuerdo del recientemente fallecido Antonio Trevín, expresidente del Principado, exalcalde de Llanes y gran aficionado a la fotografía, que era jurado del concurso.

Tercer premio, &quot;Equilibrio&quot;.

Tercer premio, "Equilibrio". / Blanca Cueto Frade

El tema del concurso, abierto para mayores de 18 años, excluidos los miembros del jurado y de la peña organizadora, era "La bolera de Poo y los bolos". Las fotografías tenían que ser inéditas.

Premio local, &quot; Birle&quot;.

Premio local, " Birle". / Laura Rodríguez Noriega

El jurado estuvo integrado por Javier Aguirresarobe, director de fotografía de cine y ganador de seis premios Goya; Ico Núñez, campeón de Asturias de primera de bolo palma y Premio Nacional de Fotografía 2024, entre otras distinciones; y Chelo Rozas, fotógrafa profesional, además del ya citado Antonio Trevín.

Por la izquierda, Javier Aguirresarobe, Ico Núñez, Vicente Rodríguez y David Peral.

Por la izquierda, Javier Aguirresarobe, Ico Núñez, Vicente Rodríguez y David Peral. / PB La Mazuga

