¿Por qué el Descenso del Sella nunca se celebra el 1 ni el 2 de agosto? (clave: la inspiración americana de Dionisio)

Como en tantos otros aspectos en Asturias, la tradición manda en el Sella. Cada primer sábado del mes de agosto se celebra el esperado Descenso Internacional de este famoso río del Oriente asturiano. Se trata de una competición multitudinaria, envuelta en un gran ambiente festivo inconfundible, que reúne a los concejos ribereños de Piloña, Cangas de Onís, Parres y Ribadesella. Un evento que, en dos días, alcanzará su 87.ª edición. Pero, como en casi todo, hay una excepción. La prueba nunca puede celebrarse ni el 1 ni el 2 de agosto. ¿A qué se debe?

A esta pregunta, bien sabida por la gente de la zona, pero más desconocida para los visitantes, respondió Juan Manuel Feliz, presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), durante la celebración de la mesa redonda "Sentimientos del Sella", que tuvo lugar este jueves en la villa riosellana.

"Es una decisión que tomó Dionisio de la Huerta en su momento", resumió aludiendo al fundador de la prueba, que nació en 1930 como una pequeña excursión lúdica entre amigos antes de transformarse, dos años después en competición oficial.

Según explicó Feliz, si el primer sábado del mes cae en día 1 o 2,, el Descenso se traslada al segundo fin de semana de agosto, como es el caso de este año. Y al parecer De la Huerta se habría inspirado en el sistema electoral estadounidense, donde las elecciones presidenciales se celebran el primer martes tras el primer lunes de noviembre, lo que garantiza que nunca coincidan con el día 1, y que siempre se celebren entre el 2 y el 8.

Pero hay más razones: "El 1 y 2 de agosto son fechas complicadas para el Sella", añadió el presidente del CODIS, "hay más tránsito de personas, ya que se juntan aquellos que acaban sus vacaciones con los que las están empezando. Los medios de transporte son más caros porque hay más demanda y obligamos a mucha gente a viajar en un momento poco favorable".

Además, esas fechas están muy próximas a otras celebraciones locales, como el Bollu de Arriondas que siempre se festeja el último domingo de julio, y el Bollín al día siguiente: "Tendríamos que empalmar unas fiestas locales con otras que también implican cortes de carretera y mueven mucha gente. Así respira todo un poco más".

Esa misma lógica llevó a modificar también la fecha del Festival Aquasella, que en sus inicios coincidía con la fiesta de Les Piragües, pero que ahora se celebra a mediados de agosto: "Todo el mundo se dio cuenta de que favorecía a las dos fiestas porque son ambientes distintos y entonces se mezclaban".

En definitiva, como concluyó Juan Manuel Feliz, que el Descenso Internacional del Sella se celebre el primer sábado de agosto, salvo si cae en 1 o 2, es una tradición "que debe mantenerse". Aunque, como excepción, en 1992, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el evento se aplazó de forma excepcional al día 15 de agosto.

Juan Manuel Feliz compartió esta mesa redonda junto a otras figuras destacadas del Sella, como Manuel Fonseca, expresidente de la Federación Asturiana de Piragüismo y exdirector general de Deportes del Comité Organizador Olímpico de Barcelona 1992; Ana Rodríguez, ganadora del Sella en K1 femenino en 1978; y Javi Sánchez, vencedor del año pasado también en modalidad K1.

Moderados por el también palista campeón Ramón "Monchu" Cerra, hicieron repaso de sus trayectorias, vivencias y anécdotas que dejaron testimonio del carácter de una fiesta deportiva y popular que es, para todos, "muy sentida".