Descubierta la placa conmemorativa de los últimos ganadores del Descenso del Sella, en Ribadesella

El paseo de los Vencedores del Sella, en la villa marinera de Ribadesella, ya luce los nombres de los ganadores de la 86ª edición del Descenso Internacional del Sella, disputada el año pasado, los franceses Quentin Urban y Jeremy Candy. Al acto asistieron, además de Quentin Urban, quien este sábado, 9 de agosto, competirá en el Descenso Internacional del Sella en la categoría K-2 mixto senior (formando pareja con Lou Boisnard), el presidente de CODIS, Juan Manuel Feliz Granda, junto alcalde de Ribadesella, Paulo García Díaz, y los ediles riosellanos Pablo García Pérez y María José Bode Egüen, entre otras personalidades.

La placa de los vencedores del Sella del año pasado. / J. M. Carbajal