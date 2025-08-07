Una famosa pareja de "La Isla de las Tentaciones", en Asturias tras su reconciliación: mucho amor entre Covadonga, el Sella, la fabada y las zamburiñas

Asturias se llena de rostros famosos. Los últimos una popular pareja de "La Isla de las Tentaciones" (y también "Supervivientes"), cuya ruptura fue muy sonada hace unos meses: la de la Tania Medina, modelo e influencer, y Alejandro Nieto, Míster España 2015. La canaria y el gaditano se dieron una nueva oportunidad este verano y juntos han sido vistos en el Principado.

"Por la salud de los dos vamos a darnos un tiempo y si nos tienen cariño, por favor, respétennos. Hay que quererse bien por encima de todo", escribió Tania Medina en sus redes sociales el pasado mes de mayo. "Necesito que lo respeten y que no sean duros con él porque nadie es perfecto, pedir ayuda y perdón es lo más grandioso que se puede hacer: Gracias de corazón, te amo", añadió ella. Tania Medina y Alejandro Nieto llevan cinco años de relación y también de altibajos, como se vio durante su participación en "La Isla de las Tentaciones 4".

En el oriente de la región

Pese a todo, la pareja sigue junta. Tania y Alejandro se reconciliaron en junio y este mes de agosto han estado en Asturias y más en concreto en el oriente de la región. Según han publicado en sus cuentas de Instagram, han disfrutado de Covadonga, de Cangas de Onís, del descenso del Sella en canoa, de las playas de Llanes... Y también han comido bien. Platos de fabada y zamburiñas aparecen en las fotos compartidas con sus seguidores.

"Juro que volveré"

"Increíble Asturias, Cantabria y toda esta zona del norte. Juro que volveré porque me quedan muchas cosas por conocer. Decir que es PRECIOSA ESTA ZONA. En España no sabemos lo que tenemos, no hace falta irse tan lejos en España, tenemos lugares que no hay que envidiar a otros países. El clima, sus gentes, su gastronomía inigualable!!", escribió Alejandro Nieto, junto a un carrusel de fotos en distintos rincones de Asturias y Cantabria y en las que se le ve a la pareja muy enamorada.

Medina y Nieto durmieron en un exclusivo camping de Llanes, el mismo que eligió la humorista Eva Soriano para su viaje por Asturias. También en Asturias ha estado otro exconcursante de "La Isla de las Tentaciones", Gonzalo Montoya, que participó en la edición de 2020 del reality de Telecinco, junto a su entonces novia, la influencer Susana Molina, más conocida como Susana Bicho,