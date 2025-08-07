Hay fiesta de Les Piragües para rato: la regata infantil del Mini Sella, con más de 400 palistas, demuestra que hay cantera

Ribadesella vivió este miércoles una de sus jornadas más entrañables y animadas dentro de la Semana de les Piragües con la celebración de la XX edición del Mini Sella, la regata infantil que cada año gana más adeptos y que se ha convertido en todo un símbolo de la cantera del piragüismo internacional.

Más de 400 palistas de hasta 14 años tomaron parte de esta prueba, representando a más de una treintena de clubes procedentes de toda España, pero también de otros cuatro países: Argentina, Irlanda, Alemania y Portugal. Los chavales remaron al sol en un ambiente de competición, pero sobre todo de compañerismo y deportividad.

La regata se disputó en la ría del Sella, en Ribadesella, con un recorrido de 3.500 metros desde los Campos de Oba hasta el puente de la villa para las categorías alevín e infantil, reducido a 1.500 metros desde El Peñón hasta el mismo puente para los benjamines y prebenjamines.

Las condiciones del río no se lo pusieron fácil a los participantes: "Debido al escaso caudal del Sella y a un coeficiente de marea reducido, el recorrido presenta mayor dificultad técnica en algunos tramos", explicaba la organización previamente a la prueba. Aun así, el entusiasmo de los palistas lo superó todo.

Entre los más veloces, destacaron las tres primeras piraguas de K2, que cruzaron la meta casi a la vez y en menos de 13 minutos.

El oro fue para la pareja del Oviedo Kayak, Adrián García Camila y Álvaro Fernández Fiuza, que repetían la experiencia con éxito: "Este es nuestro tercer o cuarto año participando. El año pasado ya ganamos en nuestra categoría y quedamos terceros en la general", contaban, "la verdad es que la experiencia es muy buen, añadían".

Ribadesella acoge el XX Trofeo Mini Sella con 323 palistas / J. Quince

También del Oviedo Kayak salieron las campeonas femeninas en esa misma categoría de K2, Mireia Isoba Suárez y Sara Figaredo Álvarez, en la que ha sido su primera participación juntas: "El río iba un poco seco, hubo algún momento que nos costó, pero ha estado genial", afirmaron con una sonrisa las palistas tras alcanzar la meta.

Este evento cumple ya dos décadas desde su creación. Fue ideado por Carlos Piélagos, exalcalde del concejo y reconocido árbitro nacional de piragüismo: "Recuerdo aquel año que se nos ocurrió hacer una prueba de promoción con los niños imitando lo que ocurría en el Sella", rememoraba. "Tuvimos que pelear mucho, pero estoy muy contento de que cada año vaya a más", el riosellano de Collera.

Hoy, el alma del Mini Sella es el palista local Alberto Llera, responsable de que todo funcione a la perfección y quien coordina la competición desde el Club de Piragüismo El Sella, en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadesella y diversas asociaciones del concejo. "Cada año tenemos más participación, afortunadamente; siempre creciendo, poco a poco. Como novedad este año tenemos cuatro países extranjeros participantes", apuntaba.

La jornada arrancó con el pregón, que corrió a cargo de la canoísta internacional Antía Jácome, quien se sintió muy honrada de dar la salida a los más jóvenes en un año en el que participará por primera vez en el Descenso Internacional del Sella, que se disputará este próximo sábado, entre los puentes de Arriondas y Ribadesella.

Volviendo a la carrera de ayer, tras el esfuerzo, llegó la recompensa: un aperitivo para los pequeños deportistas y el siempre esperado y colorido desfile por las calles de la villa riosellana, acompañados por la "Banda Gaites Ribeseya" y los carismáticos gigantes y cabezudos Pinón, Telva y Pinín, del grupo folclórico "Entaína".

El broche lo puso el tradicional izado de banderas autonómicas en el paseo de los Vencedores del Sella. Si por la mañana brillaba la cantera de piragüistas, por la tarde sería el turno de la cantera piragüera, con los más pequeños participando en uno de los actos más emblemáticos de la semana. Entre los encargados de levantar las enseñas estaban los hermanos Matías y Manuela Santaclara Sánchez, ataviados con el icónico chaleco rojo, en alusión al municipio local, y muy ilusionados por participar: "Ayudamos a subir la bandera, ya lo hicimos otros años, es divertido", decían.

No faltó el respaldo institucional con la asistencia de representantes de los concejos ribereños del Sella, como el alcalde de Ribadesella, Paulo García, junto a los ediles Alejandro Alonso y Pablo García; de Parres, su regidor Emilio García Longo y el concejal Álvaro Palacios; el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro; así como la edil Irene Carreño, en representación de Piloña. También estuvo presente el presidente del CODIS, Juan Manuel Feliz.

La jornada concluyó a ritmo de verbena en el Campu les Rolles, donde la orquesta "Magma" y el DJ Andrés Vas a Bailar iniciaron la primera de las cuatro noches festivas que llenarán la capital riosellana de música, baile y celebraciones, hasta el gran día del Descenso Internacional del Sella, previsto para este sábado 9 de agosto.