Nombrada la gestora que preparará la sucesión de Trevín en el PSOE de Llanes

El fallecimiento del que fuera presidente del Principado y alcalde de Llanes, Antonio Trevín, el pasado 23 de julio, dejó vacante la secretaría general de la Agrupación Socialista Local, un cargo que había renovado el pasado mes de febrero. El primer paso para elegir a un nuevo secretario general ya se ha dado con el nombramiento de una gestora, cuya presidencia ocupa el secretario de política municipal de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Álvaro Valle.

Junto a él, figuran como vocales el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Llanes, Óscar Torre; el secretario de Organización de la agrupación local, Julio Álvarez Palacio; y las concejalas Laura Inguanzo y Arantxa Miguel.

La tarea de la gestora es preparar las elecciones a la secretaría general, con el firme objetivo de lograr una "lista de consenso", según subrayaron fuentes del PSOE llanisco. Los estatutos marcan tres meses para celebrar esas votaciones, pero los socialistas llaniscos aspiran a cerrar el proceso a finales de septiembre. La idea mayoritaria en la agrupación es que la persona que ocupe la secretaría general sea la que opte a la Alcaldía en 2027 (en el PSOE de Llanes nunca ha habido "bicefalia").

Hay otra idea extendida entre la militancia, la de la "continuidad", tal y como había manifestado en su día Trevín. Esto significaría que la persona elegida para la secretaría general (y para la Alcaldía) debería salir del grupo municipal. No obstante, en círculos políticos asturianos han sonado nombres ajenos al grupo municipal para capitanear al PSOE llanisco, como el del propio Álvaro Valle o el de Olaya Romano, directora general de Emigración y Políticas de Retorno.