Peñamellera Baja adjudica en dos millones de euros la primera residencia del concejo: "Es un día histórico"

El Gobierno del Partido Popular (PP) de Peñamellera Baja que preside José Manuel Fernández Díaz, ‘Chami’, ha aprobado este jueves la adjudicación de la construcción de la primera residencia de ancianos del municipio y el centro rural de apoyo diurno, que salió a licitación con un presupuesto base de 2.015.874,11 euros.

El Pleno de la Corporación ha sacado adelante las futuras obras para “la construcción de un edificio destinado a unidad de convivencia para personas mayores bajo la estrategia Cuidas”. La previsión es que el edificio, de nueva construcción, esté listo en diciembre de 2026.

Está cofinanciado por el propio Ayuntamiento de Peñamellera (715.000 euros) y la Unión Europea, con cargo a los fondos Next Generation procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias (1.300.000 euros). Las cifras se unen a los “más de 400.000 euros” que ha ido invirtiendo el Gobierno local en los últimos años para tramitar este proyecto.

Un camino largo

“Hoy hemos empezado a dar pasos visibles ya para los vecinos, pero esta llevamos persiguiendo esta iniciativa desde hace más de una década, tratando de buscar fondos y ayudas para que esto sea, al fin, una realidad. Ha sido un camino largo, con una pandemia por el medio que modificó todas nuestras previsiones y todos los proyectos, pero hoy la adjudicación de las obras, aprobada por unanimidad en el Pleno, supone un gran paso adelante y, además, la actuación más importante que ha adjudicado el Ayuntamiento de Peñamellera Baja lo que cobra más importancia aún si tenemos en cuenta a la finalidad que se destina”, ha valorado Fernández.

“La residencia y el centro de día fortalecerán los servicios sociales con apoyos y cuidados de larga duración a personas mayores y en situación de vulnerabilidad garantizando en todo momento su autonomía personal”, explica el regidor.

El Alcalde trasladó hace unos días a la Consejería de Derechos Sociales la necesidad de que, a futuro, el municipio pueda contar con un apoyo regional al ser ésta una competencia impropia. El compromiso regional ha sido incluir en los próximos presupuestos de 2026 alguna partida económica en este sentido.

Un terreno de más de mil metros cuadrados

Hace más de 15 años, el actual alcalde comenzó a recabar financiación para poder dotar a la población más envejecida de un lugar donde residir en su pueblo, con el fin de que los vecinos de mayor edad tuvieran que evitar trasladarse a concejos vecinos. Y hace seis años el Ayuntamiento adquirió un terreno de más de mil metros cuadrados, urbanizado, próximo al colegio público Jovellanos, para poder ubicar el centro residencial, donde finalmente se levantará.

La actuación, que ha sido promovida por el Gobierno popular, prevé la construcción de un edificio destinado a unidad de convivencia para personas mayores compuesto por trece habitaciones, once de uso individual y dos dobles, lo que hace un total de 15 plazas con baños adaptados y salas de usos comunes.

Una necesidad y un compromiso

Fernández ha valorado de forma muy positiva este nuevo trámite que acerca más a la realidad un proyecto altamente demandado. “Era una necesidad, pero también un compromiso de este Gobierno, y de este alcalde. Es un día histórico para Peñamellera Baja. Queríamos ofrecer un servicio para los mayores y, además, vamos a generar un nicho de empleo que nos ayuda a fijar población”.