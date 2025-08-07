Ribadesella ya puede albergar grandes veleros y yates (de hasta 15 metros de eslora y 2,40 metros de calado)

El puerto deportivo de Ribadesella ya está preparado para albergar embarcaciones en tránsito de hasta 15 metros de eslora y 2,40 metros de calado. Veleros y yates exclusivos, que hasta la fecha pasaban de largo por el riesgo de varamiento, tienen ahora la oportunidad de recalar y amarrar en la villa.

La Dirección General de Infraestructuras del Principado de Asturias ha terminado de dragar los fondos de la ría en la zona del muelle de tránsitos, en la que se da abrigo a las embarcaciones visitantes. En los trabajos se han empleado una retropala anfibia y maquinaria pesada de apoyo, y se ha instalado una barrera anticontaminación para evitar la fuga de materiales por la desembocadura hasta el mar.

Puerto deportivo de Ribadesella. / CN Arra

Una semana de obras

Las obras se han desarrollado de manera intensa durante una semana y han estado supervisadas por el celador de la Dirección General de Infraestructuras para garantizar su buena ejecución y la seguridad de las personas en todo momento. Para retirar y trasladar los materiales extraídos se han cargado 14 camiones de gran tonelaje.

El dragado del puerto. / CN Arra

Los fondos de la zona de tránsitos, que discurre paralela a la ría, se estaban viendo afectados por la acumulación de cantos rodados y de lodos que arrastra el Sella. Esta colmatación, que era especialmente crítica en la entrada a la bocana del pantalán y visible durante las bajamares, condicionaba la entrada de barcos con calado superior a dos metros, a los que había que derivar a otros puertos.

Dragado urgente

El Club Náutico Arra informó de esta situación a las autoridades y solicitó en enero un dragado urgente, que finalmente se ha efectuado en los últimos días del mes de julio. Tras unas jornadas de cierre por las obras, el puerto deportivo riosellano ha reabierto para los tránsitos y, de hecho, ya ha recibido, entre otras embarcaciones, un velero alemán de 14 metros de eslora y 2’30 metros de calado.

Según el club náutico riosellano, el puerto deportivo de Ribadesella se ha convertido en uno de los favoritos de la comunidad de navegantes que cada temporada recorre el Cantábrico. En 2024 dio cobijo a 320 embarcaciones de 19 pabellones (nacionalidades) diferentes.