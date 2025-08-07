El XXI Memorial Hermanos Villar de bolo palma, en Suarías este domingo

La localidad de Suarías, en el concejo de Peñamellera Baja, ha convocado para este domingo 10 el torneo de bolos XXI Memorial José, Pablo y Luis Villar de bolo palma, organizado por la asociación El Cantu la Jorma. Se repartirán 4.100 euros en premios.

La competición comenzará a las diez de la mañana, con la participación de nueve de los mejores deportistas españoles de la especialidad: Víctor González, Carlos A. Gracia, Manuel Domínguez, Óscar González, Jesús Salmón, Pedro Gutiérrez, José Manuel Lavid, Rubén Haya y el campeón de Asturias ,Ico Núñez. Arbitrará José Sardina.