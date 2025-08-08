Más de 500 efectivos integran el dispositivo de seguridad del Descenso del Sella: "No tiene parangón en toda España, excepto con la Romería del Rocío"

Más de 500 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, Servicio de Emergencias, bomberos, sanitarios y voluntarios de Protección Civil, integran el dispositivo de seguridad desplegado para el Descenso internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües, que se celebra este sábado en Arriondas y Ribadesella.

El dispositivo ha sido presentado este viernes, en Ribadesella, por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, Francisco Javier Puerta Muñoz, con la presencia de los alcaldes de Ribadesella, Paulo García, y Parres, Emilio García Longo, entre otras autoridades.

Un dispositivo sin parangón en España

Adriana Lastra ha insistido que el dispositivo del Descenso del Sella "no tiene parangón en toda España, excepto con el Rocío (una romería que se celebra en la aldea del mismo nombre, en Huelva). "Este es un evento deportivo, pero también festivo, multitudinario, que se desarrolla entre dos municipios a lo largo de 17 kilómetros y, por lo tanto, lleva un despliegue de seguridad muy importante. Participan hasta 20 especialidades de la Guardia Civil, lo que significa, uno, que el descenso este año va a ser muy seguro, y la fiesta, también", ha manifestado Lastra.

Habrá 330 efectivos de las distintas especialidades de la Guardia Civil, ha revelado la representante del gobierno de España en Asturias, quien ha augurado que tanto la festividad como la prueba deportiva, "como además va a acompañar también el tiempo, además de un éxito como todos los años, serán muy seguras".

Además de agradecer a la Guardia Civil y también a la Policía Local la "extraordinaria labor que realizan siempre", ha recomendado "prudencia" a la ciudadanía, "porque estamos en una ola de calor que está azotando a toda España", y también a Asturias, ."aunque nuestras temperaturas son un poco más suaves".

Un enorme esfuerzo de seguridad

El coronel Puerta, por su lado, ha destacado que de las 20 especialidades que integran el dispositivo de seguridad de Les Piragües hay especialidades de Asturias y han acudido refuerzos de León, de Barcelona y de Madrid. Ha pedido a las personas que acudan a las celebraciones "paciencia y tranquilidad. Que controlen la bebida y que disfruten de la fiesta y del ambiente festivo, que es extraordinario y merece la pena". Ha destacado que no suelen registrarse muchas incidencias en la celebración. "Hace años sí había problemas en el orden público, peleas… pero últimamente han disminuido mucho. La gente es más razonable y sabe que viene a una fiesta y tiene más paciencia", ha concluido.

La Guardia Civil, en una nota de prensa, ha subrayado que esta tradicional competición en la que llegan a participar hasta 1.300 palistas de todo el mundo, requiere "un enorme esfuerzo tanto de organización como de seguridad. Hay que tener en cuenta que al evento deportivo se suman actividades lúdicas, atrayendo a numerosos asistentes tanto en la competición como de asistencia a estos eventos. En algún año el número de personas ha ascendido a más de 200.000", ha indicado.

Presentación del dispositivo de seguridad del Descesnso del Sella. / L. M.

"Este año, el evento deportivo cuenta con la participación de más de 1.300 palistas en 900 piraguas, de 25 países de los 5 continentes. Como responsables de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, la Guardia Civil, al igual que en años anteriores ha establecido un complejo dispositivo de seguridad en el que participan un total de 20 especialidades distintas para abarcar todos los ámbitos de actuación. El dispositivo de seguridad abarca las localidades de Arriondas y Ribadesella, el propio río Sella y sus proximidades, tanto por tierra como mar y aire", ha expuesto la Guardia Civil.

Unidades que intervienen

Patrullas de Seguridad Ciudadana.

Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona).

Patrullas Fiscales Territoriales (PAFIF).

Intervención de Armas

Grupo Reserva y Seguridad (GRS) con base en León con sus equipos RPA´s, detector y anti-RPA´s.

Escuadrón de Caballería con sede en Valdemoro (Madrid).

Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Asturias.

Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX).

Grupo de Apoyo a las Telecomunicaciones (GATI).

Servicio Cinológico.

Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil (UHEL) con base en La Morgal y Servicio Aéreo con base en Torrejón con equipos dron, detector y anti-dron.

Sector de Tráfico de Asturias.

Grupo Especial Actividades Subacuáticas (GEAS).

Servicio Marítimo Provincial.

Servicio de Información.

Centro Operativo de Servicios (COS).

Policía Judicial.

Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM)

Equipos de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional (Equipo PEGASO) de Asturias, Teruel, Servicio Central.

179 medios de transporte

En el dispositivo de seguridad intervienen más de 330 efectivos de la Guardia Civil, que prestarán servicio entre Arriondas y Ribadesella hasta la mañana del domingo 10. Durante el dispositivo, se emplearán un total de 179 medios de transporte, entre camiones, furgonetas, turismos, todoterrenos, motocicletas, aeronaves, embarcaciones y el Puesto de Mando. Desde el año 2004, la Guardia Civil cuenta con un sistema de captación y transmisión de imágenes tomadas desde el helicóptero.

Actualmente, este equipo transmite por 4G a un servidor de la Guardia Civil, las imágenes que capta la cámara de la aeronave, pudiendo ser visionadas por cualquier dispositivo habilitado como Tablet, móvil o televisión. Esto permitirá que la Central Operativa de Servicios (COS) en Oviedo y al CECOP situado en Ribadesella, poder seguir el dispositivo en el momento de mayor intensidad, haciendo posible la adopción de la respuesta idónea a cualquier incidencia.

Un helicóptero "asturiano"

A diferencia de años anteriores en los que se hacía necesaria la movilización de un helicóptero del Servicio Central de Madrid para poder llevar a cabo este cometido, la reciente incorporación de una aeronave al Servicio Aéreo de Asturias con capacidad para acoplar este sistema de captación de imagen, permite que este cometido sea realizado por el helicóptero de la Zona/Comandancia de la Guardia civil de Asturias.

Las capacidades que ofrecen los helicópteros, permiten tener una visión en directo de lo que ocurre en el momento del descenso tanto en el río, en la vía férrea, como en la N-634, pudiendo prestar un apoyo inmediato evacuando a personas o llevando efectivos a algún punto que sea necesario.

Doce drones

La vigilancia del entorno aéreo se ve reforzada este año además con varios equipos de personal especializado en materia de Gestión Aeronáutica y Seguridad operacional, que aportan un total de 12 drones, 3 equipos de detección de drones y 4 inhibidores de los mismos todo ello para reforzar la seguridad aérea en las zonas de interés.

Por ello la Guardia Civil recuerda la prohibición de volar drones particulares en la zona de cobertura del dispositivo durante los días que se lleva a cabo el mismo. Fuera de esta prohibición se encuentran la Radio Televisión del Principado de Asturias que se encargará de transmitir la prueba deportiva y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, los cuales cuentan con autorización.

Controles en los accesos a Arriondas y Ribadesella

Igualmente, desde las 14:00 horas del día 7 y hasta la finalización del dispositivo a las 14:00 horas del día 10 de agosto se establecerán controles en los accesos a las localidades de Arriondas y Ribadesella, así como en las vías de comunicación tanto en materia de Tráfico como de Seguridad Ciudadana.

En los primeros se trata de evitar la circulación de vehículos cuyo conductor se encuentre bajo influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas y en los de Seguridad Ciudadana con el objeto de incautar armas prohibidas y drogas tóxicas. Todo ello con el fin de conseguir que la fiesta de las Piraguas, sea segura.

Como en años anteriores, para hacer frente a una de las preocupaciones más importantes de la Guardia Civil, como son los delitos contra la mujer y en especial todo tipo de acto que atente contra la libertad sexual, habrá efectivos de Guardia Civil especializados en este tipo de hechos delictivos que se encontrarán en la zona para prevención y en su caso atención, además de llevar a cabo las investigaciones que fueran necesarias.

Recomendaciones

Un consumo moderado de bebidas alcohólicas.

No ingesta de bebidas alcohólicas o drogas si se va a conducir.

A los campistas que dejen sus tiendas aseguradas, no dejen efectos de valor en vehículos o tiendas de campaña.

Asegúrense que los bolsos están cerrados y a la vista para impedir hurtos.

Procurar no dejar los teléfonos móviles en las mesas de terrazas y establecimientos públicos.

Utilizar calzado adecuado dado que hay lugares donde pueda existir botellas y vasos rotos que puedan causar lesiones.

Para más información ponerse en contacto con la Oficina de Prensa de la Comandancia de Asturias al número 669849829 / 628157004 / 636275871.