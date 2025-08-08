Lo que engancha del Sella y Les Piragües: deporte, fiesta y la magia de una semana única

Cada mes de agosto, miles de personas acuden en masa a una de las citas veraniegas más emblemáticas de Asturias. El Descenso Internacional del Sella. La prueba, que este año alcanza su 87.ª edición, está marcado en rojo en el calendario de asturianos y visitantes que hacen hueco en sus agendas para vivir de cerca la gran celebración que une a los concejos de Piloña, Cangas de Onís, Parres y Ribadesella.

Pero, ¿qué es lo que realmente engancha de la fiesta de Les Piragües? La respuesta generalizada es sencilla: todo. Aunque la magia del Sella tiene muchas caras: Algunos vienen por y para lo puramente festivo, incluyendo la acampada en el práu de San Juan, las verbenas y noches de juerga hasta el amanecer; otros no conciben estos días sin la emoción de la competición deportiva, y para la gente local, lo más importante es el sentimiento piragüero que lleva décadas latiendo entre las dos orillas del río.

Partiendo de lo deportivo

Entre quienes viven el Sella desde dentro de la prueba, el recuerdo y la emoción son ingredientes adictivos: "Me emociona la fiesta en sí y todo lo que la rodea", afirma el veterano palista Manolo Fonseca de 82 años, "he bajado el río casi todos los años, creo que solo fallé en seis ocasiones y la emoción no se acaba".

Un grupo de selleros en Ribadesella. / Julia Quince

Esa descarga de adrenalina que empieza mucho antes de que los deportistas se suban a la piragua es, para muchos, imposible de olvidar: "Va in increscendo hasta que se canta el Asturias patria querida y salen las piraguas. El Sella es como el Bernabéu con las dos orillas llenas de gente. Luego seguir el recorrido por carretera o por las vías del tren... todo eso engancha de una manera tremenda", describe Juan Manuel Feliz, presidente del CODIS.

La gente local, de los municipios ribereños del Sella, admite que se trata de una cita ineludible. Los nervios ya se contagian semanas antes del evento: "Ese ambiente festivo, acogedor y entrañable hace que ya en julio empiece a ponerme nerviosa y con ganas de celebrar el Sella", confiesa la piragüista Ana Rodríguez.

La marea festiva

Fuera del río, el Descenso y les Piragües se viven a pie de calle, Muchos jóvenes llegan cada año con la vista puesta en la fiesta callejera, con la música marcando el ritmo de la jornada: "Me gusta que haya orquestas, que en las calles los bares saquen la bara y haya música en todas partes de diferentes tipos", señala el madrileño Álvaro Choclán.

Durante la semana de Les Piragües, tanto la localidad riosellana como la parraguesa se llenan de gente en un ambiente piragüero que es parte del sello de identidad de este evento. Eso para muchos, es lo más impresionante: "Es espectacular el ambiente que hay, la gente es muy familiar, las calles están abarrotadas y hay muy buen rollo. Tengo ganas de compartir una sidra con todo el mundo", dice Raúl Roquero, de Sevilla. La ovetense Andrea López lo tiene claro: "Vengo todos los años, es una fiesta increíble porque es interminable y eso engancha".

Para muchos, el Sella también es sinónimo de reencuentro, tanto para los asturianos como para los turistas, vengan de donde vengan: "A mí me gusta venir todos los años porque me encuentro con mucha gente conocida que solo veo este fin de semana, y eso solo me pasa en las Piraguas de Ribadesella y en la Feria de Jerez", señala Ana Benavente, de Granada. "Reencontrarse con amigos, disfrutar de las piraguas y pasarlo bien la gente que viene de todas partes", añade María Álvarez Valverde, de Oviedo.

"Lo es todo. Es ponerse el chaleco piragüero, colgar la bandera en la ventana, estar con la familia y los amigos, ver del Descenso en su salida o llegada y pasarlo bien", añadió Carmen Sánchez, veraneante de Ribadesella.

La mirada de los que llegan por primera vez

Cada edición suma nuevos visitantes que descubren las bondades de esta emblemática cita: "Acabamos de llegar, llevamos nada más que dos horas montando la tienda. Tenemos amigos piragüistas que nos recomendaron venir, así que deseando ver la salida mañana", cuenta Álvaro Viturro, de Avilés.

Los hay también que no se limitarán a observar, sino que vivirán la prueba desde dentro, aunque sea de forma lúdica: "Nosotros vamos a hacer también el descenso desde Arriondas. Está guapísimo el ambiente, la gente y todo", añaden los sevillanos Sergio Redondo y David Benítez, "en el camping somos muchos y cuesta conciliar el sueño, pero es divertido".

"Espero sobrevivir"

Pero son pocos los novatos que no repiten, vienen con el objetivo de vivir esta experiencia sin perderse nada, la mayoría de ellos asegura que volverán: "Es mi primer año y tengo ganas de disfrutar de la fiesta primero en Arriondas y luego en Ribadesella. Espero sobrevivir al domingo", bromea David Díaz. "Yo llevo viniendo cuatro años seguidos para ver la salida, allí conocemos mucha gente. Vivirlo es una pasada", asegura Diego Muñoz, de Aranjuez.

Y para muchos, venir al Sella es la excusa perfecta para disfrutar de Asturias como un refugio de verano: "El paisaje, la comida, el tiempo... Todo es perfecto", recalcó Andrés Fernández, procedente de la capital.