La Guardia Civil detona tres granadas de la Guerra Civil localizadas en una cueva de El Mazucu, en Llanes

El Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX), en colaboración con el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han detonado tres granadas localizadas en el interior de una cueva en la zona de El Mazucu, en el concejo de Llanes.

El Instituto Armado tuvo conocimiento de la existencia de estos explosivos este martes, al recibir una llamada el acuartelamiento de Cangas de Onís, en la que un miembro de un grupo de espeleólogos, que estaban reconociendo una torca ubicada en la zona de El Mazucu, había hallado dos granadas de la Guerra Civil que aún estaban sin detonar.

El descenso a la torca. / Guardia Civil

Una torca de 50 metros

De inmediato, la Guardia Civil activó a los componentes del GREIM con base en Cangas de Onís y al GEDEX para que se trasladaran al lugar, al que llegaron tras una ascensión de 400 metros de desnivel por una ladera, hasta llegar a la boca de la cueva.

Lo que se encontraron los guardias civiles fue es una torca de 50 metros de profundidad en la que ya se había instalado el acceso parte del grupo de espeleologos. Los especialistas del GREIM tuvieron que hacer tres rápeles con tres fraccionamientos, para localizar las dos granadas señaladas por los espeleólogos.

La tercera granada

Tras realizar un reconocimiento en la zona localizaron una tercera granada más. Dadas las condiciones de verticalidad y lo estrecho de la boca de entrada se optó porque el personal del GREIM ascendiera con las tres granadas, cada una de manera individual, para evitar el contacto entre ellas. Posteriormente, ya en la boca de la cueva y con seguridad, se pudieron detonar las granadas por parte los GEDEX de la Guardia Civil.