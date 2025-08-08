Todo listo en Arriondas para la Ceremonia de apertura del 87º Descenso Internacional del Sella

Hoy, viernes, en la plaza del Cañón, en la villa de Arriondas (Parres), tendrá lugar la ceremonia de apertura, a las 19.00 horas, de la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella, con la presencia de palistas y el posterior izado de banderas de los países participantes, además de las enseñas de Asturias y del Sella, en la margen derecha del río. Como novedad, este año se contará con la presencia de Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de Prensa Deportiva, todo un clásico de la Televisión, periodista jubilado de TVE, es desde el pasado mes de marzo el nuevo presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva.

Preparativos de la ceremonia Apertura 87.º Descenso Internacional Sella, en Arriondas. / J. M. Carbajal

Asimismo, en calidad de máximo responsable de la AEPDE, es miembro del jurado de los Premios Nacionales del Deporte, miembro del jurado del Premio Princesa de los Deportes, miembro del jurado los Premios Laureus del Deporte (Concedidos por la Academia Laureus World Sports a los mejores deportistas del mundo y considerados de los premios más prestigiosos o "Los Óscar del Deporte") y miembro de la Asamblea General del Comité Olímpico Español entre otros, así como director del Máster de Deportes en el Centro Universitario Villanueva de Madrid.

El cañón, ya preparado, a la vera del río Sella. / J. M. Carbajal

Por otra parte, este sábado se adelantará el inicio del desfile del Descenso del Sella por las calles de Arriondas a las 10.00 horas por razones de seguridad, y está previsto que las autoridades lleguen al Ayuntamiento de Arriondas (Parres) a las 9.00 de la mañana y desde ahí ir hacía la tribuna del desfile un poco antes del inicio de este. Entre los colectivos que animarán el multitudinario desfile estarán peñas llegadas, por vez primera, desde el concejo de Amieva y también del leonés municipio de Sajambre (León), que se vienen a sumar a la Fiesta de las Piraguas de Asturias, Les Piragües.