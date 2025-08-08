Llanes realiza trabajos de limpieza y mantenimiento en 26 pueblos del concejo

El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Pueblos que encabeza el edil Miguel Ángel Alonso, continúa con las actuaciones de los Planes de Desbroce y de Limpieza de Pueblos, que en las últimas semanas han ejecutado trabajos de limpieza y mantenimiento a lo largo de toda la geografía del concejo.

Los Planes Municipales de Desbroce y Limpieza de Pueblos han abordado en las últimas semanas trabajos de desbroce y limpieza en 26 pueblos: Llames de Pría, H.ontoria, Cardosu, Naves, Los Carriles, El Doradiellu, L’Acebal, Palaciu, Ardisana, Mestas, Teyéu, Sucueva, Llumedián, La Maletería, Comezán, Vibañu, Lledíes, Bricia, Posada, Frieras, Samartín, La Pereda, Po, Llanes, Buelna y La Borbolla.

Desbroce en El Polledu, en Naves. / A. L.

De este modo, y comenzando por el oeste del concejo, el Plan Municipal de Desbroce de Pueblos ha procedido en Llames de Pría al desbroce, acondicionado y limpieza del acceso y alrededores de la playa. Del mismo modo se ha procedido a la limpieza de la carretera y calles en H.ontoria, y se ha trabajado también en la limpieza de un camino en Cardosu, y en la siega y acondicionamiento del práu de la fiesta de Santa Ana en Naves.

Paralelamente los operarios del Plan Municipal de Desbroce han abordado en Los Carriles, El Doradiellu y L’Acebal la limpieza, desbroce y acondicionado de márgenes en las carreteras de acceso a las localidades, así como en calles y caminos.

Limpieza en un camino de Cardosu. / A. L.

También se ha actuado en el valle de Ardisana, con el desbroce y limpieza de márgenes de las carreteras de Palaciu a Ardisana y Mestas, y del tramo de pista del Camín Encantáu, así como en espacios públicos de la localidad de Mestas, y en las carreteras de acceso a Teyéu, Sucueva, y Llumedián, además del área recreativa de Ardisana. Igualmente, se han efectuado labores de desbroce y limpieza en el pueblo de La Maletería, y en la carretera de La Venta a Meré por Comezán y La Maletería.

En el valle del Beón se ha procedido a la siega a acondicionado de espacios públicos de la localidad de Vibañu. Y en la parroquia de Posada se ha acometido la retirada de un árbol caído en Lledíes, y se ha procedido a la limpieza de calles y caminos públicos en Bricia. También en Posada se han segado y acondicionado espacios públicos para la celebración de las fiestas de Santiago, y se ha procedido al desbroce y limpieza de márgenes en la carretera de Posada a Frieras y Samartín.

Tareas de mantenimiento en Los Carriles. / A. L.

En otro orden de cosas, pero también en la parroquia de Posada, se está avanzando en el dragado y extracción de áridos de la balsa del río Calabres, actuación ejecutada por la Confederación Hidrográfica tras solicitud reiterada del Ayuntamiento de Llanes.

En la zona centro del concejo se han efectuado labores de siega y acondicionado en la bolera y la plaza de La Pereda, y en el camino de Las Nieves, en Po. En la villa de Llanes, por su parte, se han desbrozado y acondicionado el acceso por carretera desde Po, y los caminos del cementerio y el tanatorio.

Limpieza en la carretera de acceso a H.ontoria. / A. L.

Por último, en el este del concejo se ha procedido a la siega y limpieza de espacios públicos de las localidades de Buelna y La Borbolla.