Llanes realiza trabajos de limpieza y mantenimiento en 26 pueblos del concejo
En la zona este del concejo se ha procedido a la siega y limpieza de espacios públicos de las localidades de Buelna y La Borbolla.
El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Pueblos que encabeza el edil Miguel Ángel Alonso, continúa con las actuaciones de los Planes de Desbroce y de Limpieza de Pueblos, que en las últimas semanas han ejecutado trabajos de limpieza y mantenimiento a lo largo de toda la geografía del concejo.
Los Planes Municipales de Desbroce y Limpieza de Pueblos han abordado en las últimas semanas trabajos de desbroce y limpieza en 26 pueblos: Llames de Pría, H.ontoria, Cardosu, Naves, Los Carriles, El Doradiellu, L’Acebal, Palaciu, Ardisana, Mestas, Teyéu, Sucueva, Llumedián, La Maletería, Comezán, Vibañu, Lledíes, Bricia, Posada, Frieras, Samartín, La Pereda, Po, Llanes, Buelna y La Borbolla.
De este modo, y comenzando por el oeste del concejo, el Plan Municipal de Desbroce de Pueblos ha procedido en Llames de Pría al desbroce, acondicionado y limpieza del acceso y alrededores de la playa. Del mismo modo se ha procedido a la limpieza de la carretera y calles en H.ontoria, y se ha trabajado también en la limpieza de un camino en Cardosu, y en la siega y acondicionamiento del práu de la fiesta de Santa Ana en Naves.
Paralelamente los operarios del Plan Municipal de Desbroce han abordado en Los Carriles, El Doradiellu y L’Acebal la limpieza, desbroce y acondicionado de márgenes en las carreteras de acceso a las localidades, así como en calles y caminos.
También se ha actuado en el valle de Ardisana, con el desbroce y limpieza de márgenes de las carreteras de Palaciu a Ardisana y Mestas, y del tramo de pista del Camín Encantáu, así como en espacios públicos de la localidad de Mestas, y en las carreteras de acceso a Teyéu, Sucueva, y Llumedián, además del área recreativa de Ardisana. Igualmente, se han efectuado labores de desbroce y limpieza en el pueblo de La Maletería, y en la carretera de La Venta a Meré por Comezán y La Maletería.
En el valle del Beón se ha procedido a la siega a acondicionado de espacios públicos de la localidad de Vibañu. Y en la parroquia de Posada se ha acometido la retirada de un árbol caído en Lledíes, y se ha procedido a la limpieza de calles y caminos públicos en Bricia. También en Posada se han segado y acondicionado espacios públicos para la celebración de las fiestas de Santiago, y se ha procedido al desbroce y limpieza de márgenes en la carretera de Posada a Frieras y Samartín.
En otro orden de cosas, pero también en la parroquia de Posada, se está avanzando en el dragado y extracción de áridos de la balsa del río Calabres, actuación ejecutada por la Confederación Hidrográfica tras solicitud reiterada del Ayuntamiento de Llanes.
En la zona centro del concejo se han efectuado labores de siega y acondicionado en la bolera y la plaza de La Pereda, y en el camino de Las Nieves, en Po. En la villa de Llanes, por su parte, se han desbrozado y acondicionado el acceso por carretera desde Po, y los caminos del cementerio y el tanatorio.
Por último, en el este del concejo se ha procedido a la siega y limpieza de espacios públicos de las localidades de Buelna y La Borbolla.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales