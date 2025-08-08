El PSOE denuncia en un juzgado la resolución que dio al alcalde de Ribadesella el puesto de encargado de obras en su propio ayuntamiento

El alcalde de Ribadesella, Paulo García, (PP), consiguió el pasado mes de abril una plaza de encargado de obras en el ayuntamiento que preside, tras renunciar dos aspirantes y sortearse la plaza entre él y otro candidato. Ahora, el PSOE, ha denunciado en un juzgado de Oviedo la resolución del Ayuntamiento por la que Paulo García logró esa plaza. La demanda, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, pide que se declare nula la resolución, al considerar que en el proceso hubo "importantes irregularidades".

El extenso recurso –ocupa 19 folios– está firmado por el portavoz del Grupo Socialista de Ribadesella, el exalcalde Ramón Canal, y destaca que Paulo García se presentó a la plaza de encargado de obras el 7 de marzo de 2023, que el 28 de mayo de ese año se celebraron elecciones municipales, y que el 17 de junio, Paulo García fue investido alcalde.

Resolución de Alcaldía

La primera presunta irregularidad que apunta el PSOE en el recurso es que el 12 abril de 2024 se aprobó por resolución de Alcaldía la designación de los miembros del Tribunal calificador del proceso selectivo. "Lo firma el Alcalde que concurría al proceso selectivo, con claro y evidente deber de abstención", recoge la demanda.

Ramón Canal. / P. S.

Añade que uno de los candidatos, el que finalmente quedó para el sorteo junto al Alcalde, tuvo que presentar documentación adicional, incluso alguna que no figuraba en las bases, se le revisaron parcialmente las puntuaciones, y no se le tuvo en cuenta que llevaba 30 años trabajando en el Ayuntamiento. No alegó, destaca el PSOE.

Interés personal

Más: El 24 de septiembre de 2024, "tras más de dos años como alcalde y aspirante", Paulo García, por primera vez, "se abstiene" y "delega expresamente" en la primera teniente de alcalde (María José Bode, de Foro) "por interés personal en el asunto".

Según Canal, el Alcalde debió abstenerse en toda la tramitación, porque "el interés personal es evidente, claro, directo y patente". Destaca que el hecho de que un alcalde obtenga una plaza de funcionario público en su Administración en pleno ejercicio de su cargo supone "un conflicto de interés, como mínimo, aparente".

"Si bien cuando se inició el proceso no era cargo electo, fue nombrado Alcalde durante el mismo, por lo que debiendo mantenerse durante todo el proceso selectivo la compatibilidad, no concurría la misma cuando fue seleccionado", recoge el recurso. Según los socialistas, Paulo García debió renunciar "o a la Alcaldía o a la plaza". "Por todo ello, la resolución ha de ser anulada por infracción severa del procedimiento establecido con desviación de poder", concluye.