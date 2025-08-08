Telefónica reforzará con una unidad móvil la cobertura 5G del Descenso Internacional del Sella

La fiesta de Les Piragües y el Descenso Internacional del Sella contarán con un refuerzo especial de cobertura móvil 5G de Telefónica. Esta actuación supondrá desplazar una unidad móvil al evento que se celebra este sábado entre las localidades asturianas de Arriondas y Ribadesella y al que acuden decenas de miles de personas anualmente.

Esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, está organizada por la Federación Española de Piragüismo y, mediante delegación, por el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella y la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias.

Plan de verano

La estrategia de Telefónica, en el marco de su plan de verano, es el refuerzo de la cobertura 5G en 36 eventos de todo el Principado por el incremento del tráfico de voz y datos que se suele producir. Este plan abarca fiestas como el ya mencionado Descenso del Sella o el festival Bombastic de Llanera.

Para ello, además de optimizar la red ya disponible, la operadora ha contado con unidades móviles temporales que atenderán las necesidades de conectividad en puntos donde hay un gran incremento de la demanda en momentos específicos, como pueden ser festivales de música o fiestas locales.