La anulación de la compra del Cine Colón ya es firme: el alcalde, del PP, no recurrió (y estos son sus planes)

La sentencia que declaró nulo o anulable –depende de las interpretaciones– la compra del edificio del antiguo Cine Colón por el Ayuntamiento de Cangas de Onís ya es firme, al no haber recurrido las autoridades municipales. El fallo emitido hace un mes es consecuencia de un recurso de Vox, y se debió a que el Ayuntamiento no solicitó un informe preceptivo al departamento de Patrimonio Cultural del Principado.

¿Por qué no ha recurrido el equipo de gobierno? Fuentes municipales responden: "La decisión (de no recurrir) se ha adoptado tras recabar las correspondientes opiniones jurídicas acerca de un eventual recurso y valorando, sobre todo, el superior interés municipal de despejar cualquier duda sobre dicho proceso administrativo".

Ejecutar la sentencia

En este sentido, esas mismas fuentes explicaron que el Ayuntamiento se dispone en los próximos dos meses a "ejecutar la sentencia en sus propios términos, llevando a cabo cuantas actuaciones administrativas procedan, haciéndolo además de conformidad con los criterios del propio juzgado, a quien se le tendrá en todo momento al corriente de lo que se vaya a hacer, incluso interesando su parecer con carácter previo, lo que habrá de demorarse al mes de septiembre, al ser agosto inhábil a efectos judiciales".

El edificio del antiguo Cine Colón, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

"En todo caso, las decisiones adoptadas van encaminadas a completar a la mayor brevedad el procedimiento de adquisición por sus trámites, recabando el informe de Patrimonio Cultural al que hace referencia la sentencia, sin perjuicio de las consideraciones municipales sobre su necesidad en este caso", añade el equipo de gobierno, que capitanea José Manuel González Castro, del PP.

Reconducir la operación

¿Qué significa todo esto? Que el equipo de gobierno solicitará a la jueza que aclare si para reconducir la operación de compraventa bastará con aportar el documento que no se incluyó en el expediente y retrotraer la tramitación al momento en que se debió presentar o si, por el contrario, debe reiniciarse desde cero todo el expediente.

La interpretación del fallo por parte de Vox es que la compra ha recibido una anulación de pleno derecho, por lo que ya no tiene vuelta atrás. Lo que anuló la jueza fue el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís referente a la compra del cine Colón, aprobada con los votos a favor del PP y el PSOE y el rechazo de Vox el día 30 de julio de 2024. La operación se confirmó ante notario dos meses después. El Ayuntamiento compró el Cine Colón por 855.000 euros, lo que Vox ha calificado como "un derroche".

Dos valoraciones dispares

Una de las claves principales de la discusión –no la única– es el precio en el que se cerró la compra a los anteriores propietarios del edificio. El equipo de gobierno dispone de un informe de los servicios municipales que valora el edificio en 870.000 euros, mientras que otro informe aportado por Vox lo valora en 400.000 euros. De ahí que el único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ángel Díaz Tejuca, considere que hubo "una presunta malversación de caudales públicos".