EN DIRECTO: Sigue la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües

El desfile por las calles de la capital parraguesa, este sábado, se inició a las 10.00 horas

La ribera del Sella se prepara para el Descenso: fiesta y deporte se unen en una cita única

M. Canteli / S. Bernardo / A. Domínguez

Sara Bernardo

María Rendueles

Javier Llaneza

Cada mes de agosto, miles de personas acuden en masa a una de las citas veraniegas más emblemáticas de Asturias. El Descenso Internacional del Sella. La prueba, que este año alcanza su 87.ª edición, está marcado en rojo en el calendario de asturianos y visitantes que hacen hueco en sus agendas para vivir de cerca la gran celebración que une a los concejos de Piloña, Cangas de Onís, Parres y Ribadesella.

Más de 500 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, Servicio de Emergencias, bomberos, sanitarios y voluntarios de Protección Civil, integran el dispositivo de seguridad desplegado para el Descenso internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües.

