EN DIRECTO: Sigue la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües

Cada mes de agosto, miles de personas acuden en masa a una de las citas veraniegas más emblemáticas de Asturias. El Descenso Internacional del Sella. La prueba, que este año alcanza su 87.ª edición, está marcado en rojo en el calendario de asturianos y visitantes que hacen hueco en sus agendas para vivir de cerca la gran celebración que une a los concejos de Piloña, Cangas de Onís, Parres y Ribadesella.

Más de 500 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, Servicio de Emergencias, bomberos, sanitarios y voluntarios de Protección Civil, integran el dispositivo de seguridad desplegado para el Descenso internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües.

Sara Bernardo S. Bernardo / M. Rendueles / A. Domínguez "Asturias si yo pudiera..." Así sonó el "Asturias" de Victor Manuel antes del Descenso del Sella.

Sara Bernardo Los tritones abandonan el río con los aplausos del público: “Gracias por vuestra labor”, quedan 10 minutos para la salida Todo listo para que empiece el Descenso Los tritones abandonan el río con los aplausos del público: “Gracias por vuestra labor”, quedan 10 minutos para la salida.

Sara Bernardo El privilegio de Los Tritones El privilegio de Los Tritones Los únicos autorizados para pisar el río (Los Tritones) cuidando del Sella minutos antes de la salida

Sara Bernardo Abajo Esther Canteli (Audiosa); arriba por la izquierda Adrián Rubio (Rey Aurelio), Lucía Rubio (princesa del Sella) y Fernando Ania (Don Pelayo). Los Reyes del Sella cogen hueco para ver la salida: Los Reyes del Sella cogen hueco para ver la salida: abajo Esther Canteli (Audiosa); arriba por la izquierda Adrián Rubio (Rey Aurelio), Lucía Rubio (princesa del Sella) y Fernando Ania (Don Pelayo).

María Rendueles La pregonera, lista La pregonera, lista Media hora para que comience el Descenso del Sella y la pregonera ya está preparada.

Javier Llaneza José Luis Díaz, Doris preciado, Luis Ángel Díaz, Yeny Ostos, Wilvert Espinoza "Nos está gustando la fiesta y el pueblo” Los aficionados ya comienzan a coger su sitio desde dos horas antes para ver bien de cerca la llegada , es el caso de José Luis Díaz, Doris preciado, Luis Ángel Díaz, Yeny Ostos y Wilvert Espinoza. Luis Ángel: “Siempre ha sido una fiesta muy buena, llevaba 10 años sin venir y tenía muchas ganas de volver. Llevamos aquí desde hace una hora (es decir, desde las 10, y la llegada está prevista para las 13:00)”. Wilvert Espinoza: “Soy de Perú, vivo en Madrid y es la primera vez que vengo al Sella. Un amigo me invitó y no podía perderme esta oportunidad. Llevamos aquí tres días y me está gustando la fiesta y el pueblo”.

Javier Llaneza Riba Ferry, Meath, Irlanda Una historia es muy especial Riba Ferry, Meath, Irlanda Tiene 32 años y su historia es muy especial. Aunque tanto ella como sus padres son irlandeses, Riba nació en Ribadesella en 1993. Su padre compitió en aquella edición y su madre, embarazada de ella, dio a luz en Ribadesella. De ahí viene Riba, su nombre. Ahora, ella está de 8 meses y viene a ver el Descenso. ¿Se repetirá este año la historia?

María Rendueles Pilar Domínguez. "Vine a los 14 años y desde en todos no he fallado" Pilar Domínguez vive el Sella con la misma ilusión de siempre: "Vine a los 14 años y desde en todos no he fallado", explica. Tiene un nieto palista, Luis Infanzón.

Mario Canteli Todo listo en el río / Mario Canteli Todo listo en el río Los piraguistas ya se preparan en Arriondas para la salida, prevista para las 12.00 horas. Antes, el pregón, el himno y el cañonazo.