La fiesta que acompaña a las piraguas del Sella se mama desde bebé: "Si hay un día para sentirse orgulloso de ser asturiano, es hoy"

Gaitas, tambores y voces que coreaban himnos asturianos marcaron el despertar de Arriondas en su día grande. Las calles, ya abarrotadas desde primera hora, se tiñeron de azul y verde para recibir a los tritones, que con su llegada declararon inaugurada la fiesta. Como desde hace más de 70 años, estos guardianes del Sella despejaron las aguas para que la salida de las piraguas se realice limpia y sin intrusos, abriendo paso a un desfile que es pura identidad asturiana.

Por tradición y veteranía, los Amigos de Dionisio encabezan el desfile que recorre Arriondas desde la estación hasta el puente. Tras ellos marchan El Roblón de Coya, que mantiene unidos a todos los piloñeses; Los Botijos, que este año celebran tres décadas de presencia en el Sella, y las peñas Entaína y La Marea, que avanzan juntas. El grupo de Selleros completa la comitiva, abriendo paso a las decenas de peñas de las comarcas sellistas que inundan de color y música cada rincón.

Asturianía por todos los rincones

"Porque Asturias es mi patria y sincera es su bandera": no solo se escuchaba, también se sentía dentro de todo aquel que entonaba el himno de Melendi. Entre la multitud, la Peña de Piloña avanzaba al ritmo de la música. Entre ellos, un participante muy especial: Dilan, de tan solo siete meses, chupete en boca y en brazos de su padre, afrontaba su primera Fiesta de las Piragües con la calma de quien lleva el Sella en la sangre. Un salto en el tiempo permitía encontrarse con Miguel Valdés, que se estrenó con menos de un año… hace ya 65. "Llevo viniendo mis 65 años, mis padres me trajeron de bebé", recordaba, orgulloso de su cultura mientras escanciaba un culín para hidratar a la asociación Estaína.

Así fue la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües / Mario Canteli / LNE

La Peña Sevares también llegó puntual: cinco de sus integrantes —Carlos Rodríguez, Luis Martínez, Luis Rodríguez, Iván Collada y Pedro Sánchez— cogieron un taxi a las siete de la mañana para estar en Arriondas a las ocho. "Desayunamos cerveza", confesaban entre risas. Unos metros más adelante, Lucía, de dos años, observaba todo a hombros de su padre, Pepelu. "Está un poco asustada, es su primer año y hay mucho ruido", explicaba él, convencido de que en unos años lo tendrá "muy interiorizado". En el desfile, "Ramiro I", de la asociación Los Ponguetos, afrontaba su segundo año como rey del Sella con un objetivo claro: "Hoy quiero conquistar el Sella". Más adelante, Kevi ("sin n", advertía) Menéndez, Duque del Sella, repasaba la lectura del bautizo de los nuevos tritones, que aguardaban en el río los minutos previos a la salida de las piraguas.

De bebés a veteranos

La historia más veterana la tenía Pilar Domínguez en un cartel a su espalda: "67 años viniendo a les piragües". Sentada en su silla de ruedas, recordaba: "Vine con 14 años y desde entonces no he dejado esta fiesta", con el orgullo añadido de que su nieto, Luis Infanzón, competía este año como palista.

El momento solemne de la mañana llegó con el pistoletazo de salida, a cargo de Jhonatan Rivera, de Pirotecnia Devita. "Es algo muy especial, algo que a todo asturiano le gustaría hacer", confesaba emocionado, pese a llevar cuatro años encargándose del disparo. Este año, además, añadió un guiño a la tierra: bombas de colores con la bandera asturiana.

El Grupo de Baile Asturiano del Grupo Covadonga aportó su toque de tradición, mientras Mari Carmen Juárez, Paco Juárez, Maripaz Montesinos, Elima Sanz y Mari Vega, llegados desde Guadalajara y Córdoba, demostraban que el Sella también se siente fuera de la Cordillera Cantábrica. "Reservamos el alojamiento justo hace un año porque sabíamos que íbamos a volver", aseguraban.

Si con Melendi vibraba Arriondas al inicio del sábado, con Víctor Manuel, justo antes de la salida de las piraguas, se erizó la piel. Asturias sonó como el himno compartido que es por miles de gargantas. Y cuando la histórica fiesta ya se movía del río al centro del pueblo, Sergio González resumió en una frase lo que muchos sentían: "Si hay un día para sentirse orgulloso de ser asturiano, es hoy".