El Sella honra a sus leyendas en la víspera de la gran cita: estas son las figuras históricas de la fiesta por antonomasia de Asturias

La plaza de Venancio Pando de Arriondas (Parres) fue el escenario este viernes de una ceremonia cargada de emociones y reconocimientos, en la víspera del 87.º Descenso Internacional del Sella. El acto reunió a parte de los protagonistas de la prueba, rindió homenaje a figuras históricas del evento y avivó la ilusión de vecinos y visitantes ante una jornada que se presenta histórica con la participación de más de 1.300 palistas que competirán este sábado frente a decenas de miles de aficionados y curiosos.

Jesús Álvarez y Theresa Zabell

El evento contó con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno del Principado, la parraguesa Gimena Llamedo, así como de diversas autoridades en representación de los ayuntamientos ribereños que abrazan el río Sella: los alcaldes de Parres, Emilio García Longo; Ribadesella, Paulo García Díaz; y Cangas de Onís, José Manuel González Castro, y la teniente de alcalde de Piloña, Patricia Ferrero.

También estuvo presente el presidente del Comité Organizador del Descenso internacional del Sella (CODIS), Juan Manuel Feliz; Arcadi Moradel, diseñador del cartel de esta edición, y la pregonera, la regatista Theresa Zabell, única mujer española con dos oros olímpicos y actual presidenta de la Fundación ECOMAR, dedicada a la conservación marina, que fue presentada por el periodista Jesús Álvarez: "He tenido el orgullo y la admiración de ver las dos medallas que ganó en los Juegos Olímpicos en Barcelona 92 y Atlanta 96", señaló el locutor televisivo. La embajadora recibió el tradicional chaleco piragüero, la montera picona y el collar de flores de parte de la organización.

El Sella honra a sus leyendas en la víspera de la gran cita

Amigos de Dionisio de la Huerta

Uno de los momentos más destacados fue la entrega del premio Ecopilas-Valores del Sella a los quince integrantes de la Asociación Amigos de Dionisio de la Huerta, en reconocimiento a su labor de preservar la memoria del fundador de la prueba, en un año que marca el trigésimo aniversario de su fallecimiento. "Nos conocimos en los años noventa y tuvimos una gran relación con él. Hicimos tres personas una propuesta para hacer un busto suyo que llegó a inaugurado junto a su hermana, pero Dionisio falleció a los seis meses" , cuenta Alberto Estrada, presidente del colectivo. "A raíz de ahí nacimos cómo asociación. Su familia nos dejó cajas llenas de material con cartas, fotos, recortes de prensa, trofeos, esculturas, cuadros... Empezamos a hacer charlas y exposiciones con el enorme legado que nos dejaron de él", destaca.

El Sella honra a sus leyendas en la víspera de la gran cita

Reconocimiento a una peña canguesa

Reconocimientos también a la Peña Los Botijos de Cangas de Onís por el trigésimo aniversario de su fundación. Treinta años también de la victoria de la K2 portuguesa formada por José Silva y João Gomes, primera y única vez que el país vecino logró el triunfo absoluto. Y centenario del Centro de Natación Helios de Zaragoza que participó por primera vez en 1948.

Fueron presentados los palistas más destacados de los 1.306, de 25 países diferentes, que protagonizarán hoy la competición deportiva. Más de 900 piraguas recorrerán los 20 kilómetros que los separan del punto de partida, en Arriondas, con la línea de meta, ubicada bajo el puente de Ribadesella.

La ausencia del "Rey Aurelio"

El acto incluyó además el hermanamiento del Sella con el río Imperial de Chile y el tradicional homenaje a Dionisio de la Huerta Cosagrán, figura fundamental en la creación del Descenso y la fiesta de Les Piragües, y a Emilio Llamedo Olivera, expresidente del CODIS y alcalde de Parres entre 1978 y 1979, cuyo legado perdura en el emblemático puente desde el que partirán las embarcaciones y que lleva su nombre.

No faltaron los "reyes asturianos del Sella" que este año pasaron por la perdida de su querido Rey Aurelio, en cuya piel llevaba metiéndose 40 años Chema López. Este año es su yerno, Adrián Rubio quien lo sustituye.

El izado de banderas puso el broche simbólico a una ceremonia que abre la cuenta atrás definitiva para que este sábado el Sella viva una nueva edición de su legendario descenso en piragua.