La anécdota en la Fiesta de las Piraguas: Así fue el regreso de Melody al Oriente asturiano

Hace escasas fechas la eurovisiva Melody eligió el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, más concretamente Cangas de Onís, para disfrutar del Paraíso Natural y, por supuesto, de la gastronomía asturiana. Pero, casi nadie pensaba que se acercase este segundo sábado del mes de agosto, aprovechando la 'isla' climática que afecta estas fechas a la comunidad autónoma.

Juan Chaso Pidal, un crack camaleónico a la hora de disfrazarse, fue el encargado de dar vida a Melody a bordo de la carroza de la peña Los Botijos de Cangas de Onís. Lució la "doble" de Melody un llamativo y ajustado vestido, que hizo triunfar a la peña Los Botijos, colectivo que cumplió tres décadas desde que fuera fundado por Pedro Fuente, 'el Mole'. Pidal y los suyos animaron el desfile por las calles de Arriondas y se convirtió en uno de los grandes reclamos de la parte lúdica del Descenso Internacional del Sella.