La anécdota en la Fiesta de las Piraguas: Así fue el regreso de Melody al Oriente asturiano
La "doble" de la cantante se dejó ver en la carroza de la Peña Los Botijos, durante el desfile que llenó las calles de Arriondas
Hace escasas fechas la eurovisiva Melody eligió el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, más concretamente Cangas de Onís, para disfrutar del Paraíso Natural y, por supuesto, de la gastronomía asturiana. Pero, casi nadie pensaba que se acercase este segundo sábado del mes de agosto, aprovechando la 'isla' climática que afecta estas fechas a la comunidad autónoma.
Juan Chaso Pidal, un crack camaleónico a la hora de disfrazarse, fue el encargado de dar vida a Melody a bordo de la carroza de la peña Los Botijos de Cangas de Onís. Lució la "doble" de Melody un llamativo y ajustado vestido, que hizo triunfar a la peña Los Botijos, colectivo que cumplió tres décadas desde que fuera fundado por Pedro Fuente, 'el Mole'. Pidal y los suyos animaron el desfile por las calles de Arriondas y se convirtió en uno de los grandes reclamos de la parte lúdica del Descenso Internacional del Sella.
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- Alerta en el entorno de la estación de Renfe de Oviedo por un aparatoso incendio en los garajes de las torres de la Losa
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- Ahora sí: la Aemet incluye a Asturias en su alerta por calor para este día (y coincide con un gran fiesta)
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- El terrible susto de una asturiana que pilló a los ladrones que marcan las casas: 'Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban
- EN DIRECTO: Sigue la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües